Ahmet Tuğcu, Başbakan Üstel aleyhine iki tazminat davası açtı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel aleyhine iki tane tazminat davası açtığını açıkladı.

"Bilindiği üzere, birkaç ay önce Teknecik Elektrik Santrali’nde Başbakan Ünal Üstel’in 'şerefsiz' ve 'senin da ipini çekeceğim' şeklindeki hakaretlerine maruz kaldım. Başbakan Üstel bununla yetinmedi ve gayri yasal talimatlarla özgürlüğümden mahrum bırakılmama da neden oldu” ifadelerini kullanan Tuğcu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Özgür kaldığım ilk andan itibaren bu gayri yasal ve keyfi davranışlara karşı yargısal süreç başlatacağımı beyan etmiştim. Bu açtığım davalar bir mücadelenin parçasıdır. Hangi makama sahip olursanız olunuz, isterseniz Başbakan olunuz, bu size hakaret etme hakkı vermez. Bu size kimseyi keyfi bir şekilde tutuklatma yetkisi vermez. Bu size kimseyi tehdit etme hakkı tanımaz. Bu topraklarda böylesi bir keyfiyete yer yoktur. Burası bir hukuk devletidir. Açtığım davalar bunun mücadelesini vermek içindir.”

EL-SEN Avukatı Serkan Mesutoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Kimsenin özgürlüğü ve şerefi Başbakan’ın iki dudağı arasında değildir. Hangi makama sahip olursa olsun, isterse Başbakan olsun hukuksuz talimatlarla kimsenin özgürlüğüne ve şerefine kast edilememesi için bu davaları açmış bulunuyoruz. Ümit ediyorum ki, bu davalardan çıkacak olan neticeler seçilmiş de olsanız atanmış da olsanız sınırınızın yasalarla çizilmiş olduğunu gösterecektir” dedi.