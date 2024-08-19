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Ahmet Tuğcu: Çevreci yatırım modelleri hayata geçmeden kimseye rahat yok

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El-Sen, Teknecik Elektrik Santrali'ndeki arızalar ve kesintiler nedeniyle eylem yaptı. Başkan Ahmet Tuğcu, kötü yakıt kullanımına dikkat çekerek "Çevreci yatırım yapılmadan kimseye rahat yok" dedi
Ahmet Tuğcu: Çevreci yatırım modelleri hayata geçmeden kimseye rahat yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Teknecik Elektrik Santrali'nde, santralin elektrik üretemez hale getirildiği gerekçesiyle bir eylem gerçekleştirdi. El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, eylem sırasında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğcu, santraldeki arızaların kötü yakıt kullanımı nedeniyle meydana geldiğini belirterek, bu durumu "Kurguladıkları senaryonun geri teptiğini anlayıp geri adım attılar" sözleriyle değerlendirdi.

Tuğcu, yaşanan elektrik kesintilerinin ardından, arızaların giderilmesi için acil ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmasına yönelik Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) doğrudan alım yetkisi verildiğini ifade etti.

El-Sen'in uyarılarının dikkate alındığını ve son aşamada sendikanın önerilerinin kabul edildiğini vurgulayan Tuğcu, "Çevreci yatırım modelleri hayata geçmeden kimseye rahat yok. Takipçi olacağız, halkın çıkarları için hareket edeceğiz. Kesin çözüm, özerk bir Kıb-Tek'tir" dedi.

Ahmet Tuğcu, konuşmasında Kıbrıs Gazetesi'nin kendisi hakkında yaptığı haberleri de eleştirdi.

Tuğcu, "Basının görevi, halkı doğru bilgilendirmektir. Kendilerini anlarım ancak tavsiyem, çocuklarınızın boğazından yalan iftirayla kazanılmış değil, helal para geçirmenizdir" diyerek tepki gösterdi.

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