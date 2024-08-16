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Ahmet Tuğcu: Üstel’in 5 jeneratörü tamir ettirdiği iddiası gerçek değil

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El-Sen Başkanı Tuğcu, Başbakan Üstel’in “5 jeneratör, sabaha kadar tamir edildi. Şimdi de devrede” iddiasının gerçek olmadığına dikkat çekti.
Ahmet Tuğcu: Üstel’in 5 jeneratörü tamir ettirdiği iddiası gerçek değil

Başbakan Ünal Üstel, “5 jeneratör, sabaha kadar tamir edildi. Şimdi de devrede. 5 jeneratör bir gecede tamir edildi” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’in Teknecik’teki 5 jeneratörün sabaha kadar tamir edildiği iddiasının gerçek olmadığını savundu.

Teknecik’te dip yakıt sorunu ve yedek parça eksikliği yüzünden makinelerin tam olarak devreye alınamadığını aktaran Tuğcu, “Şu anda sadece iki makine tam olarak devreye alınabildi” dedi.

“MAKİNELER TAM OLARAK DEVREYE ALINAMIYOR”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan El-Sen Başkanı Tuğcu, şu ifadelere yer verdi:

“Güne yine büyük bir yalanla uyandık. Başbakan, kameralar önünde, Teknecik’teki beş makineyi tamir ettirdiğini söyledi. Gerçek bu değil: Teknecik emekçileri dün geceden beri yine insanüstü bir gayretle yoku var etmeye çalışıyor. Ama dip yakıt sorunu ve yedek parça eksikliği yüzünden makineler tam olarak devreye alınamıyor. Şu anda sadece iki makine tam olarak devreye alınabilmiştir.

“SAYIN BAŞBAKANI BİR KEZ DAHA CİDDİYETE VE ASIL İŞİYLE MEŞGUL OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Makineleri aynı anda devrede tutma çabası, çamur yakıt ve hala eksik yedek parça yüzünden mümkün olamamaktadır. Sayın Başbakanı bir kez daha ciddiyete ve asıl işiyle meşgul olmaya çağırıyoruz. Racon kesip halka yalan söylemeyi bıraksın ve kalıcı çözüm için gerekli adımları atsın. Kendisinden bulunduğu yerin ağırlığına yakışan hareketler bekliyoruz.

Şovunu yapıp racon kesenleri boş verin. Biz işimize bakıyoruz. Onlar kötü yönetip kötü yakıtla sabote ediyor, biz inadına temizleyip kırılanları gece gündüz durmadan çalışıp tamir ediyoruz. KIB-TEK’in sonu KTHY gibi olmayacak! #BuMemleketBizim”

 

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