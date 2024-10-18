"Ahmet Tuğcu’dan Turanlı’ya Tepki: 'KIB-TEK’ten Alacaklı Olma İddiası Gerçekle Bağdaşmıyor'"

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T şirketinin KIB-TEK’ten 70 milyon TL alacaklı olduğu yönündeki açıklamasının gerçekle ilgisi olmadığını savundu. Turanlı’nın kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını belirten Tuğcu, T&T’nin KIB-TEK’e olan borcunun 18 Ekim 2024 itibarıyla 52 milyon TL’lik bakiye borcu ve 99 milyon TL’lik taksit borcunun bulunduğunu ifade etti.

T&T’nin, 16 Ekim’de KIB-TEK’e son üç ayda biriken 71 milyon TL’nin 19 milyon TL’lik kısmını ödediğini, geriye kalan 52 milyon TL’nin hâlâ borç olarak durduğunu belirten Tuğcu, T&T’nin Temmuz 2023-Temmuz 2024 dönemine ait yapılandırılan borcunun ise henüz ödenmemiş 99 milyon TL’lik taksit tutarının bulunduğunu vurguladı. Tuğcu, resmi rakamlar ortadayken Turanlı’nın KIB-TEK’ten nasıl alacaklı çıktığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini dile getirdi.