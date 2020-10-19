Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ahmet Türk, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında sesli ve görüntülü bilişim sistemi üzerinden ifade verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk'e, yaptığı basın açıklaması ve HDP’li yetkililerle Kobani’yi ziyaret etmesi soruldu. Eski belediye başkanı, basın açıklamasını, Kobani’de yaşanan drama dikkat çekmek için gerçekleştirdiğini belirtti.

Kobani’yi de yasal yollardan ziyaret ettiğini ve oradaki yerel yetkililerle görüştüğünü öne sürdü.

Ahmet Türk, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kobani soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

7 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.