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Ahmet Türk: AKParti bir oy için Öcalan'a heyet gönderdi

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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin Mardin Nusaybin mitinginde konuşan Ahmet Türk, AKParti’nin İmralı’ya kurul gönderdiğini söylemiş oldu. Ahmet Türk “Bir oy için Öcalan’ın kapısına giderek değişik bir anlayış gösteriyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Ahmet Türk: AKParti bir oy için Öcalan'a heyet gönderdi

Yeşil ve Sol Gelecek Partisi’nin Nusaybin mitinginde konuşan Ahmet Türk. Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gündeme getirdiği Öcalan’la bir yargı mensubunun görüştüğü iddiaları için konuşan Ahmet Türk, “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşmesini engellediniz, şimdi bir oy için Sayın Öcalan’ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER SÖYLEDİ

Geçtiğimiz hafta Fatih Altaylı’ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin İmralı’ya bir heyet gönderdiğini söyleyerek “Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Yeni gönderdiler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Başka bir isimle giden… Açıklamam devlet açısından ayıp. Siyasetçi olsa vallahi söylerim. Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti. Anladığım kadarıyla basına yansıyan kısmı doğru olabilir, yani o açığa çıktı. Orada destek talep etmişler. ‘Sonradan inkar ediyorsunuz, yazıya dökülmesi lazım’ denmiş.” ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu’nu “İki meseleye de parmak bastı” diyerek kutladı

 

BEKİR BOZDAĞ YALANLAMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmralı’da Öcalan’la görüşme iddialarıyla ilgili olarak, “Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok” ifadelerini kullanmıştı. Bozdağ iddialar karşısında; “Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider. Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar. O belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok. Teknik sorunları gidermek için yapılan şeyler. Kandil açıklama yapıyor, Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz diye. Onlar ne dedi, terör varsa biz yokuz diye. Söylediklerini çiğnemek için bunu söylüyorlar. O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayınlamazlarsa yarın ben bütün basına vereceğim. Yayınlamaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı. İmralı’ya ‘Fırtınadaki hasarı tamir etmek’ için gitmişler

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