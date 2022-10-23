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Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz,  görevden alınan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün  "Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz" dediğini aktardı.
Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz

Halk TV yazarı İsmail Saymaz,  görevden alınan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün  "Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz" dediğini aktardı.

Halk TV'de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında Cumhurbaşkanlığı adayları konusu gündeme geldi. Saymaz, havalimanında karşılaştığı Ahmet Türk ile aralarında geçen diyaloğu şu ifadelerle aktardı:

"ABD’ye gitttiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. Bu sohbet açıldı, bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi.  Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz dedi."

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