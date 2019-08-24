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Ahmet Türk’ün eşi Mülkiye Türk: Birisi diyor ki, “Oy verenler cahildir”; cahildi de İstanbul’daki adam da mı cahildi?

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"Demek ki artık bu devlet yönetemiyor"
Ahmet Türk’ün eşi Mülkiye Türk: Birisi diyor ki, “Oy verenler cahildir”; cahildi de İstanbul’daki adam da mı cahildi?

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün eşi Mülkiye Türk, CNN Türk canlı yayına katılarak HDP’ye oy veren vatandaşlar için “cahil” nitelendirmesinde bulunan ‘Güvenlik Uzmanı’ Coşkun Başbuğ’un sözlerine yanıt verdi. Türkiye’de son seçimlerde Ankara ve İstanbul’da da yerel yönetimlerin değiştiğini hatırlatan Türk, “İstanbul’daki adam da mı cahildi? Demek ki artık bu devlet yönetemiyor, herkes ‘Bıraksın artık, başkaları yönetsin, yönetebilecekler yönetsin’ diyor” ifadelerini kullandı.

Eşinin belediye başkanı olmasının ailelerine yarardan çok zararı olduğunu söyleyen Mülkiye Türk, “Bunun Ahmet’le alakası yok, milletin iradesine haksızlık yapılıyor” dedi. Mardin’de T24’ün sorularını yanıtlayan Mülkiye Türk, şöyle devam etti:

“Bu durumu çok ayıp olarak değerlendiriyorum; Sayın Soylu’nun (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu), bakanın yaptığı açıklamaların hepsi yalandır. Bu kayyum zaten belediyeyi soymuş soğana çevirmiş, katrilyon borç bırakmıştı. Ahmet Bey 3-5 aydır işçilerin parasını bile veremiyordu; nereden parayı götürdük, nereden PKK’ya harcadık? Bu politikayı yalan üzerine çeviriyorlar. Bana göre devlet bölücülük yapıyor, kimse bölücü değildir. Devleti yönetenler bana göre bölücülük yapıyorlar insanların arasında. Kürt milletine bu resmen düşmanlıktır. Asimile olan, paraya düşkün olan insanlar da var Kürtler arasında, para yolunda şerefini, gururunu satanlar var ama biz onlardan değiliz. Çok üzüldüm, belki Ahmet Bey’in hakkında bu hayırlıymış ama yalan dolanla insanları suçlamasınlar. Demokrasi de Türkiye’de kalmamış.

Biz barış istiyoruz, her zaman için barıştan yanayız. Ne gerillanın ölmesini ne askerin ölmesini istiyorum, ikisi de annesinin babasının evladı. Barış olursa, hiç insanlar ölmesin, savaş olmasın; savaş olan bir bölgede kimseye hayır yoktur. Ne Kürde ne Türk’e ne Arap’a; hiç kimseye.“

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