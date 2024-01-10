  • BIST 7800.01
  • Altın 1956.936
  • Dolar 29.971
  • Euro 32.8548
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Ahmet Ünsal'dan Regâib Kandili mesajı

» »
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, yarın akşam idrak edilecek Regâib Kandili ile üç ayların başlayacağını belirtti.
Ahmet Ünsal'dan Regâib Kandili mesajı

Ünsal, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İçinde barındırdığı mübarek gün ve geceler sebebiyle dinimizde özel bir yere sahip olan, Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve lütuf kapılarını açtığı üç aylar 11 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek olan Regâib Kandili ile başlamış olacaktır. Bu gecede her zamankinden daha fazla ibadet etmek suretiyle manevî ikramlardan azamî derecede istifade etmek gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Milli ve manevî değerlerimizin korunması, genç nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasında göstereceğimiz özen, kimliğimizin korumasına da katkı sağlayacaktır.” diyen Ünsal, bu münasebetle tüm halkın Regâib Kandilini kutlayarak, mübarek üç ayların azami düzeyde manevî kazançlarla geçirilmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ettiğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Şahıs10 Ocak 2024 Çarşamba 14:23
  • Töre: Kimse bağımsızlığımıza ve istiklalimize dokunamaz10 Ocak 2024 Çarşamba 14:23
  • Dr. Fazıl Küçük, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılacak10 Ocak 2024 Çarşamba 14:21
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek10 Ocak 2024 Çarşamba 14:21
  • Hasan Taçoy: Konuştuğum için değil aday olduğum için tehdit edildim10 Ocak 2024 Çarşamba 14:20
  • Lefkoşa'da hırsızlık10 Ocak 2024 Çarşamba 14:20
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain Türü) Tasarrufu10 Ocak 2024 Çarşamba 14:18
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain Türü) Tasarrufu10 Ocak 2024 Çarşamba 14:18
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek10 Ocak 2024 Çarşamba 14:09
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)10 Ocak 2024 Çarşamba 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti