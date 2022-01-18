  • BIST 2.070,39
  • Altın 784.39315
  • Dolar 13.5529
  • Euro 15.4282
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Ahmet Yıkık’ın, “Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış” Adlı Kitabı Yayımlandı

»
Ahmet Yıkık’ın, “Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış” Adlı Kitabı Yayımlandı
Ahmet Yıkık’ın, “Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış” Adlı Kitabı Yayımlandı

Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdüren Dr. Ahmet Yıkık’ın, “Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış” adlı kitabı Günce Yayınları tarafından yayımlandı. 


Konuyla ilgili yazılı açıklamaya göre, kitapta, Kıbrıslı Türklerin Arap harfleriyle basılan ve arşivlerde nüshalarına ulaşılabilen en eski gazetelerinden “Zaman” ve “Yeni Zaman” gazetelerinde 1892 yılında haftalık tefrikalar (parçalar) halinde yayımlanan “Bir Bakış” adlı romanın çevirisi sadeleştirilmiş metin şekilde okuyucuların beğenisine sunuluyor. 


Bunun yanı sıra, söz konusu tefrika romanın yazarı ve “Zaman” ile “Yeni Zaman” gazetelerinin kurucusu Muzaffereddin Galib, kitapta Kıbrıs’ta Türkçe basın faaliyetlerinin başlangıcı, ilk Türkçe gazeteler gibi konularda bilgiler de aktarıyor. Ayrıca “Bir Bakış” adlı romanın Tanzimat Edebiyatı içerisindeki yeri ve değerini belirlemeye yönelik yapısalcı bir çözümleme de kitapta yer alıyor. 


Açıklamaya göre, “Binbir Gece Masalları”ndan birçok unsuru barındıran Bir Bakış, Doğu anlatısından Batılı roman anlayışına geçişin ilk aşamasına örnek teşkil ediyor.


Varlıklı bir aileye mensup, şair ruhlu ve kırılgan bir karaktere sahip Nuri Bey ile şıpsevdiliğiyle nam salan Fahriye Hanım’ın birbirlerine ilk görüşte âşık olmalarına odaklanan kitapta, 19’uncu yüzyılın romantik dünya görüşü yoğun bir şekilde yansıtılıyor. 


“Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış”, Lefkoşa’daki kitapçılardan temin edilebilir.

600600p22462ednmainimg-ahmet-yikik-(2).jpg


YAZAR HAKKINDA…


Ahmet Yıkık Girne’de doğdu. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Bir süre Kıbrıs’ta, çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe – Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı.

Aynı zamanda akademik eğitimine devam etti.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Çalışmaları bölümünde tamamladı.

Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Birçok eserin çevirisini yapan Yıkıl, Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’da yayımlanan çeşitli edebiyat dergilerine gerek kitap eleştirileri, gerekse şiir ve öykü çevirileriyle katkıda bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'li Oyuncu Baldwin Set Kazası Soruşturması İçin Telefonunu Teslim Etti15 Ocak 2022 Cumartesi 11:35
  • ‘Don’t Look Up’ Netflix’te Tüm Zamanların En Çok İzlenen İkinci Filmi13 Ocak 2022 Perşembe 00:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Cahit Arkut’un kişisel karma fotoğraf sergisinin açılışını yaptı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:47
  • ‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget hayatını kaybetti11 Ocak 2022 Salı 21:45
  • Oscar Ödüllü Sanatçı Marilyn Bergman Yaşamını Yitirdi09 Ocak 2022 Pazar 22:17
  • Tucay: Bugüne Kadar Adanın Her İki Tarafında 80'in Üzerinde Tarihi Eserde Çalışma Yapıldı09 Ocak 2022 Pazar 14:46
  • LBT’nin “Kapalı” Oyunu, Onlıne Prömiyerin Ardından Seyircisiyle Yüz Yüze Buluşuyor09 Ocak 2022 Pazar 11:25
  • "KKTC Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası" İçin Tanışma Ve Dinleti Etkinliği Gerçekleştirildi08 Ocak 2022 Cumartesi 17:13
  • Oscar Kazanan İlk Siyahi Oyuncu Poitier Hayatını Kaybetti08 Ocak 2022 Cumartesi 14:02
  • Piyanist-Besteci Arman Ratip’in “Aşk Melodileri Iı” Cd’si İstanbul’da Yayımlandı07 Ocak 2022 Cuma 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti