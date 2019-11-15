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Ahşap mutfak eşyalarında kanser riski

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Ahşap mutfak eşyalarında kanser riski
Ahşap mutfak eşyalarında kanser riski

Tahta mutfak araçlarında üreyen bakteriler ve iyi durulanmayan kimyasalların vücutta uzun vadeli hastalık yapıcı etkiye sahip olduğunu söyleyen Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, bu malzemelerde iyi temizlenmeyen kimyasalların kanser yapıcı etkiye sahip olduğunu bildirdi.

Mutfaklarda ahşap eşya kullanımı her ne kadar estetik bir görüntü yaratsa da sağlık açısından önemli riskler taşıyor. Özellikle gıdayla birebir temas eden ahşap tabaklar ve tahta kaşıklar, yeterince temizlenmediği takdirde bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Ahşap malzemelerde bakteri birikmesi ciddi hastalıklara yol açabilirken insandan insana hastalık taşınma riskini de artırıyor.

“KANSERE YOL AÇABİLİR”

Ahşap mutfak malzemelerinin özensiz temizliği sonrası kalan kimyasal madde kalıntılarının kanser yapıcı etkiye sahip olduğunu vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Su Ürünleri Mühendisi Gökhan Taşpınar, “İyi temizlenmediğinde tahta tabakların içinde kalan gıda kalıntıları uzun süre bekleyerek bakteri üremesine sebep olabilir, bu tabaklarda yemek yiyen kişilerde gıda zehirlenmesi ya da kimyasal madde kalıntılarına bağlı zehirlenmeler ve uzun vadede kanser vakaları görülebilir” dedi.

“Halk arasında ahşap malzemeler daha sağlıklı olarak bilinir ancak özellikle mutfaklarda ahşap eşyaların az kullanılması, mümkünse mutfağa hiç alınmaması tercih edilmelidir” diyen Gökhan Taşpınar, ancak mutfakta ahşap gereç kullanılıyorsa boyasız ve cilasız olmaları ve malzemelerin karbonatlı suda bekletilerek temizlenmeleri gerektiğini söyledi.

RESTORANLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Temizlikte kullanılan deterjanların durulama ile malzemeden tamamen çıktığından emin olunması ve ahşapların kesinlikle nemli şekilde bekletilmeyip bir an önce kurutulması gerektiğini vurgulayan Gökhan Taşpınar, bu konuda restoranlar ve gıda firmalarında riskin daha yüksek olduğunu belirtti. Taşpınar, “Ahşap malzemelerin temizliğinde restoranlar için herhangi bir denetim standardı yok, ancak ilgili Bakanlık memurları veya işletmelerin kendi veya anlaşmalı mühendisleri tarafından sürekli bir denetim yapılması gerekir. Ama ahşap malzeme için en güvenilir yöntem mutfağımıza olabildiğince sokmamamızdır” diye konuştu. (DHA)

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