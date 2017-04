AIDS ile mücadelede yeni yöntem

ABD'de bilim adamları, AIDS'e yol açan HIV ile savaşan antikorları bağışıklık hücrelerine bağlayan, böylece hücreleri virüse karşı dirençli hale getiren yeni bir yöntem geliştirdi.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, The Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) bilim adamlarının laboratuvar ortamında yaptığı araştırma, virüse dirençli hücrelerin, hızla hastalıklı hücrelerin yerini alabileceğini gösterdi ve yöntemin, HIV taşıyıcısı bir kişide hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Araştırmada, antikorların hücre yüzeyini sarmasının sağlandığı, dolayısıyla HIV'in hücre alıcısına erişmesini ve enfeksiyonu yaymasını engellendiği kaydedildi.

Araştırma ekibinden Jia Xie, Richard Lerner ve Lita Annenberg Hazen'in, yöntemin insanlar üzerinde denenmeden önce etkinliğinin ve güvenliğinin test edilmesi için Hope's Gen Tedavisi Merkezi ile iş birliği yapmayı planladığı ifade edildi.

Bilim adamları ayrıca bağışıklık hücrelerine bağlanan bu antikorların, HIV'ı, serbest dolaşan, çözünür antikorlardan daha etkili biçimde bloke ettiğini vurguladı.