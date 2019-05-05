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AIDS'e karşı umut ışığı

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HIV virüsünün yol açtığı ölümcül AIDS hastalığının tedavisinde elde edilen yeni bulgular bilim çevrelerini heyecanlandırdı.
AIDS'e karşı umut ışığı

HIV virüsünün yol açtığı ölümcül AIDS hastalığının tedavisinde elde edilen yeni bulgular bilim çevrelerini heyecanlandırdı.

İngiltere’de University College London uzmanları, geliştirilen “antiretroviral ilaçlarla” (ART) enfeksiyonun tam olarak bastırıldığı hastaların korunmasız cinsel ilişkide partnerlerine bu hastalığı bulaştırma riski olmadığı açıklandı. Avrupa genelinde partnerlerinden biri ART tedavisi gören yaklaşık bin eşcinsel erkek çift üzerinde 8 yıl boyunca araştırma yapıldı.

Tedavi görmeyenlerden 15’i AIDS oldu. Ancak DNA araştırmaları bu kişilerin hepsinin ART terapisi uygulanmayan başka kişilerle ilişkileri sonucu HIV virüsünü kaptığını ortaya koydu. Araştırmayı kaleme alanlardan Prof. Alison Rodger, “Bulgularımız eşcinsel erkekler için bastırıcı ART terapisi ile HIV’in bulaşma riskinin sıfıra inmesine dair inandırıcı kanıt sağlıyor” dedi. Çalışma ünlü tıp dergisi Lancet’ta da yayımlandı. 2017 yılı verilerine göre dünya genelinde 40 milyon kişi HIV virüsüyle yaşıyor. Bu kişilerden 21.7 milyonu ART terapisi görüyor. AIDS, HIV virüsü yüzünden insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı 
ve ölümcül bir hastalık olarak tanımlanıyor.

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