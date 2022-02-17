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AIDS'i Tamamen Yenen Üçüncü Kişi Ve İlk Kadın Oldu!

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AIDS'i Tamamen Yenen Üçüncü Kişi Ve İlk Kadın Oldu!
AIDS'i Tamamen Yenen Üçüncü Kişi Ve İlk Kadın Oldu!

Dünyada birçok AIDS hastalığına yakalanmış insan var. Bu hastalığın kötü yanı ise bulaşıcı olması. Uzun süredir tedavisi aranmakta olan AIDS hastalığına yakalanan bir kadın, hastalığı yenmesi bilim insanlarına umut oldu.

YENİ BİR YÖNTEM İLE HASTA TAMAMEN İYİLEŞTİ

ABD'li bilim insanları tarafından çok önemli bir gelişme keşfedildi. Kordon kanından alınan kök hücrelerinin kullanıldığı yeni bir yöntem sayesinde AIDS/HIV hastası bir kişiyi tamamen iyileştirdiklerini açıkladılar. Adı açıklanmayan ve aynı zamanda lösemisi olan hasta, dünyada AIDS'i tam anlamıyla yenen üçüncü kişi ve ilk kadın oldu. Bilim dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilen olay, dünyada AIDS ile yaşayan 38 milyon insana umut verdi.

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, karışık ırka sahip bir kişi, göbek kordonu kanı içeren yeni bir nakil yöntemi kullanarak AIDS için tedavi edilen dünyadaki üçüncü insan ve ilk kadın oldu.

DONÖR İLE ALICI ARASINDA YAKIN BİR EŞLEŞME GEREKTİRMİYOR

Bu gelişmeyle birlikte, araştırmacılar kordon kanının, önceki iki hastayı iyileştiren kemik iliği nakillerinde kullanılan yetişkin kök hücrelerden daha yaygın olarak bulunduğunu söyledi. Ayrıca kordon kanı nakillerinde kemik iliğinde olduğu gibi yakın bir eşleşmenin gerekmediği aktarıldı. 

Ayrıca, bilim insanları çoğu bağışçının Caucasian ırkına sahip olduğundan, kısmi bir eşleşmeyle gerçekleştirilen kordon kanı yönteminin yüzlerce kanser ve AIDS hastasına yardımcı olabileceğini söyledi. 

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