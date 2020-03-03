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AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti

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AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti
AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de darbe girişiminin ardından “FETÖ” üyeliği suçlamasıyla tutuklanan hakim Hakan Baş’ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.

Baş’ın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM, Türkiye’nin mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 10 bin euro maddi tazminat cezası ödemesine hükmetti.

Gerekçeli kararda, başvuru sahibinin mahkeme öncesi tutukluluk süresinin uzun olması, hakim önüne makul bir süre içinde çıkartılmaması ve tutukluluk için makul deliller ortaya koyulamaması, insan hakları ihlali için gerekçe gösterildi.

Baş’ın, 2018 yılında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve içeride yattığı süre dikkate alınarak serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. İstinaf mahkemesinin bu kararı onamasının ardından, başvuru şu anda Yargıtay’da görüşülüyor.

 

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