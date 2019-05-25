AİHM Hizbullah üyesi İsveç vatandaşı olan kişinin Rum yönetimi aleyhine açtığı davayı ret etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Hizbullah üyesi olan ve 2012 yılında Limasol’da tutuklanan İsveç vatandaşı Hossam Yaacoub’un Rum Yönetimi aleyhine açtığı davayı ret ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi Hossam Yaacoub’un, 13 Temmuz 2012’de, Limasol’daki bir otelde tutuklandığını ve ardından Hizbullah üyesi olduğunu kabul ettikten sonra suç örgütüne katılmaktan mahkum edildiğini anımsattı.

Yaacoub’un, Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrail ve başka hedeflere yönelik terör saldırıları planladığı bilgisi nedeniyle tutuklandığını yazan gazete, Yaacoub’un, Ağustos 2014’de, Rum makamlarının, insanlık dışı ve onur kırıcı muamelelerde bulundukları gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtığını belirtti.

Habere göre AİHM, davanın incelenmesinden sonra, geçtiğimiz Perşembe günü, Yaacoub’un başvurusunun tüm noktalarını, apaçık olarak dayanaksız oldukları gerekçesiyle, ret etme kararı aldı.

Yargı sürecinde Güney Kıbrıs’ı mahkemede, Başsavcı Kostas Kliridis temsil etti.

Gazete haberinde ayrıca Yaacoub’un 21 Mart 2013 tarihinde, hakkında getirilen 8 suçlamanın 5’inden suçlu bulunduğunu ve 4 yıl hapse mahkum edildiğini, daha sonra toplam 2 yıl 5 ay hapis yattıktan sonra Kasım 2014’te serbest kaldığını da anımsattı.