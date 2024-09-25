AİHM Kanatlı'yı haklı buldu, Türkiye'ye ceza kesti!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Kıbrıs’taki vicdani ret hakkını tanımadığı gerekçesiyle vicdani retçi Murat Kanatlı'ya karşı verdiği karara yapılan istinaf talebini reddetti.
Mahkeme, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesini ihlal ettiğine karar vererek Kanatlı'ya manevi tazminat ödemesine hükmetti. AİHM'in kararı sonrası Kıbrıs'taki vicdani ret konusunun uluslararası platformda daha fazla tartışılması bekleniyor.
Ana Noktalar
- Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret hakkını tanımadığı gerekçesiyle AİHM'de kaybettiği kararı istinafa taşıdı.
- AİHM, Türkiye'yi vicdani retçi Murat Kanatlı'ya 9 bin euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
- Mahkeme, Türkiye'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.
- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Murat Kanatlı'ya yönelik hak ihlalinin giderilmesi için çalışmalar yürütecek.
- Cumhurbaşkanlığı makamındaki yetkililer, vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu reddetti.
- Murat Kanatlı, AİHM'deki karardan sonra hükümetin tutumunu sorguladı.
- 2009 yılında vicdani ret nedeniyle askerlik hizmetini yerine getirmeyen Kanatlı, AİHM nezdinde dava açmıştı.
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