AİHM: Nazlı Ilıcak'ın başvurusunu mümkün olan en kısa sürede inceleyeceğiz!

AİHM, Altan kardeşler ve Şahin Alpay için de öncelikli inceleme kararı vermişti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' soruşturması kapsamında 29 Temmuz 2016'da tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın hak ihlali başvurusunu öncelikli olarak inceleyeceğini bildirdi. AİHM'den Nazlı Ilıcak'ın avukatı Mikail Hasbek'e yazılan cevap mektubunda "Davanız konu itibariyle Mahkeme'nin öncelikli olarak inceleyeceği davalar arasında yer almaktadır ve mümkün olan en kısa sürede incelenecektir" dendi. Hasbek, 19 Aralık 2016'da yaptığı başvuruda, hak ihlali kararıyla ilgili olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmişti. AİHM, 24 Şubat'ta Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu incelemiş ve Altan kardeşler için de 'ivedilikle inceleme' kararı vermişti. Hürriyet yazarı Sedat Ergin de AİHM'in 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilerden Şahin Alpay'ın başvurusunu öncelikli olarak inceleneceğini yazmıştı.

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü'nden avukat Mikail Hasbek'e gönderilen mektubun ilgili bölümü şöyle:

İhtiyati tedbir kararı ancak istisnai durumlarda verilmektedir. İhtiyati tedbir talebi her ne kadar sıklıkla yapılmakta ise de, Mahkeme 39. maddeyi esas olarak sadece telafisi imkansız bir zararın ortaya çıkabileceği ve derhal gerçekleşebilecek bir tehlikenin varlığı halinde uygulamaktadır. 39. maddenin uygulanacağı alanlarla ilgili olarak Sözleşme'de kesin bir hüküm mevcut olmasa da, söz konusu maddenin uygulanması talepleri çoğunlukla yaşam hakkına (2. madde), işkence ya da insanlık dışı muameleye maruz kalmama hakkına (3. madde) ve istisnai olarak da özel hayat ve aile hayatına saygı hakkına (8. madde) veya Soözleşme ile güvence altına alınmış olan diğer haklardan birine ilişkin olarak yapılmaktadır. İhtiyati tedbir kararlarının büyük çogunluğu sınırdışı edilme ve iade konularının söz konusu olduğu davalarda verilmiştir. (Bkz. Mamatkulov ve Askarov/ Turkiye [GC], no. 46827/99 ve 46951/99, paragraf 104,4 Şubat 2005.)

Mahkeme'nin yerleşik uygulaması gereğince, açıkça 39. maddenin ve yukarıda anılan maddelerin kapsamı dışında kalan talepler Daire Başkanı'na takdim edilmemektedir. Sizin başvuruda sözünü ettiğiniz durumda 39. madde hükümlerinin ve 40. ve 41. maddeler uyarınca başvurunun ivedilikle tebliğ edilmesi veya öncelikle incelenmesi hükümlerinin uygulanabileceği durumların dışında kalmaktadır.Buna mukabil bildirmek isterim ki, davanız konu itibariyle Mahkeme'nin öncelikli olarak inceleyeceği davalar arasında yer almaktadır ve mümkün olan en kısa sürede incelenecektir.