  • BIST 117.393
  • Altın 172,589
  • Dolar 3,9802
  • Euro 4,9418
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
FLAŞ HABERKılıçdaroğlu elindeki son anketi açıkladı! İttifakın oy oranı kaç?

AİHM öldürülen Güzelyurtlu ailesiyle ilgili Kıbrıs- Türkiye işbirliği konusunu yeniden ele alacak

» »
AİHM öldürülen Güzelyurtlu ailesiyle ilgili Kıbrıs- Türkiye işbirliği konusunu yeniden ele alacak
AİHM öldürülen Güzelyurtlu ailesiyle ilgili Kıbrıs- Türkiye işbirliği konusunu yeniden ele alacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) çarşamba günkü duruşmada Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Kıbrıslı Türk Güzelyurtlu ailesini öldürülmesi davasının çözümlenmesi konusunda işbirliği sağlanmaması iddialarını yeniden ele alacak.
 
Üç kişilik Kıbrıslı Türk aile (baba, anne ve kızları) Ocak 2005'te Lefkoşa-Larnaka otobanında öldürüldü ve katillerin Kuzey Kırbıs'a  kaçtığı iddia edildi.
 
AİHM, Nisan 2017 tarihinde Lefkoşa ve Ankara’ya sorumluluklar yükleyerek konunun çözümü için her iki hükümetin işbirliği yapma mecburiyetinde olduğunu buna rağmen her iki tarafın da geri adım atarak sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olmadıklarını belirtmişti.
 
Mahkeme dava üzerindeki ilk kararda hâkimler beş lehte 2 aleyhte oyla, etkili yaşam hakkı ve Kıbrıs tarafından soruşturma konusunda Anlaşmanın 2. Maddesinin çiğnendiği kararına vardılar.

Hâkimler oybirliğiyle Sözleşmenin aynı hükümlerinin Türkiye tarafından ihlal edilmiş olduğuna karar verdiler. 18 Eylül’de Lefkoşa ve Ankara AİHM’den davanın yeniden ele alınması başvurusunda bulundular.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  •  “Yeni bir tiyatro salonu için yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyoruz”27 Mart 2018 Salı 11:18
  • Gülercan: “Hayati konular, hükümet üstü ülke politikası haline gelmeli”27 Mart 2018 Salı 11:16
  • Aracın içinde baygın halde bulundular27 Mart 2018 Salı 10:48
  • Cumartesi “Çilek ve Doğa Yürüyüşü” düzenleniyor27 Mart 2018 Salı 10:45
  • “İnsafları Kalmadı !..”27 Mart 2018 Salı 10:30
  • Yağmur geliyor27 Mart 2018 Salı 10:19
  • “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı27 Mart 2018 Salı 10:13
  • "Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” broşürü çıktı27 Mart 2018 Salı 09:59
  • Resmen batıyoruz…27 Mart 2018 Salı 09:49
  • “Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!27 Mart 2018 Salı 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti