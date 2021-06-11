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AİHM Romanya'yı LGBT davasında mahkum etti

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 1 Haziran Salı günü aldığı kararla Romanya'yı, bir LGBT grubu tarafından düzenlenen film gösteriminin aşırı sağcı protestocularca engellenmesine müdahale etmediği ve gerekli kovuşturmaları yapmadığı için mahkum etti.
AİHM Romanya'yı LGBT davasında mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 1 Haziran Salı günü aldığı kararla Romanya'yı, bir LGBT grubu tarafından düzenlenen film gösteriminin aşırı sağcı protestocularca engellenmesine müdahale etmediği ve gerekli kovuşturmaları yapmadığı için mahkum etti.

AİHM bu şekilde Romanya devletinin etkinliğe katılanların ve organize eden grubun haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Şubat 2013'te, yaklaşık 50 aşırı sağcı 'LGBT haklarını Kabul Et' örgütünün “The Kids Are All Right” isimli Amerikan filmi için düzenledikleri gösterimi dağıtmak amacıyla Bükreş sinemasına girmişti.

Annette Bening ve Julianne Moore isimli aktrislerin genç çocukları yetiştiren lezbiyen bir çift olarak yer aldığı film, eşcinsel aileyi sempatik bir şekilde tasvir etmesi nedeniyle bazı kesimlerden tepki almıştı.

Aşırı sağcı Noua Dreapta hareketiyle bağlantılı bayrak ve semboller taşıyan grup “Eşcinsellere ölüm” şeklinde sloganlar atmıştı.Saldırganlar yargılanmadı

Etkinliğe katılanların birçoğunun şikayetlerine rağmen, Romanya mahkemeleri olayla ilgili olarak hiç kimseyi yargılamadı. İç hukuk yollarını tüketen davacılar da bu nedenle AİHM'e başvurdu.

Bu şekilde davacı olan beş kişinin şikayetine yanıt veren AİHM, yetkililerin "yeterli koruma sağlamadığı" veya "davacılara yönelik homofobik istismarın gerçek doğasını etkili bir şekilde araştırmadığını" gerekçeli kararda not düştü ve "Olaydan etkilenenler bu nedenle cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmışlardır” denildi.

Mahkeme, her bir şikayetçiye 7 bin 500 euro ve her bir davacıya yasal masraflarının yanı sıra 9 bin 750 euro tazminat ödemesine hükmetti.

2000 yılına kadar suçtu

Romanya'da eşcinsellik ancak 2000'lerin başında suç olmaktan çıkarıldı ancak LGBT topluluğu üyeleri hala yaygın ayrımcılık ve saldırı ile karşı karşıya.

Romanya'nın güçlü Ortodoks Kilisesi, genellikle homofobik tutumları teşvik etmekle suçlanıyor.

2018'deki bir referandumda evlilik tanımı eşcinsel birliktelikleri hariç tutacak şekilde tasarlandı. Fakat katılım, sonucun geçerli olması için gereken yüzde 30 eşiğinin altına düştüğü için girişim başarısız oldu.

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