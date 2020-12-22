AİHM: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 2018 yılında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM’in verdiği ihlal kararına ilişkin Türkiye hükümetinin ve Demirtaş’ın yaptığı temyiz başvurularının kararını açıkladı. Mahkeme, Demirtaş hakkında 2018'de verdiği hak ihlali kararını daha da sertleştirerek derhal tahliye çağrısında bulundu.

AİHM kararında "Demirtaş'ın tutukluluğu hukuki değil siyasi gerekçelere dayanıyor", "Serbest bırakılmaması, hakkındaki ihlal hükmünün devamı anlamına gelecek" ve "Demirtaş'ın ifade özgürlüğü de ihlal edildi" gibi ifadelere yer verildi.

AİHM ayrıca Türkiye’nin 3 bin 500 euro maddi, 25 bin euro manevi tazminat ve 31 bin 900 euro masraf ödemesi yapmasına karar verdi.

Demirtaş'ın avukatı "AİHM Büyük Dairesi, olması gerektiği gibi Selahattin Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar vermiştir. Bu kararla Demirtaş hakkındaki bütün suçlamalar boşa çıkmış, Demirtaş’ın 4 yıldır siyasi sebeplerle rehin tutulduğu tescil edilmiştir. AİHM derhal tahliye kararı da verdi" dedi.

Demir, "AİHM’in 2018 tarihli ilk kararından sonra ileri sürülen 'karar kesin değil' bahanesi ortadan kalkmıştır.Bu karar kesin ve bağlayıcıdır.Türkiye yargısının,'karşı hamle yapar işi bitiririz' anlayışına kapılmadan Demirtaş’ı derhal serbest bırakması gerekmektedir" diye konuştu.

'BÜTÜN MADDELERDEN İHLAL KARARI VERİLDİ'

Demirtaş'ın avukatlarından Benan Molu da kararla ilgili olarak şunları söyledi:

İHAM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş ile ilgili tarihi bir kararla Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına vermiştir. Bu kararla, müvekkilimiz hakkındaki bütün suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu tescil edilmiştir.

İHAM'ın 2018 tarihli ilk kararından sonra ileri sürülen “karar kesin değil” bahanesi ortadan kalkmıştır. Bu karar, kesin ve bağlayıcıdır. Türkiye yargısının, “karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” anlayışına kapılmadan Demirtaş’ı derhal serbest bırakması gerekmektedir.

İhlal iddiası ileri sürdüğümüz bütün maddelerden ihlal kararı verildi. Elim ayağım tutmuyor, sevinçten çıldıracağım.

NE OLMUŞTU?

AİHM, daha önce 20 Kasım 2018 tarihinde verdiği kararla, 4 Kasım 2016’da tutuklanan Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğine ve "siyasi nedenlerden ötürü, muhalefetin sesini kısmak için tutuklandığına" hükmetmişti.

Karara rağmen tahliyesi için yapılan başvuruları reddedilen Demirtaş, AİHM’in kendisi hakkında verdiği kararının aleyhteki maddelerini AİHM Büyük Dairesi’ne taşımak için başvuruda bulunmuş, Türkiye’nin kararı uygulamamasına ilişkin hüküm kurulmasını talep etmişti