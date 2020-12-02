  • BIST 1.323
  • Altın 458,564
  • Dolar 7,8299
  • Euro 9,4523
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

AİHM, Türkiye Aleyhine Verdiği İhtiyati Tedbir Kararını Kaldırdı

»
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. 
AİHM, Türkiye Aleyhine Verdiği İhtiyati Tedbir Kararını Kaldırdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. 

AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan, 4 Ekim'de Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda AİHM'ye başvurdu.

Mahkeme, 6 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı müdahil olan taraflara, sivillerin haklarının ihlal edilmemesi yönünde çağrıda bulunarak Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.

Bunun üzerine Türkiye, 9 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak aleyhine verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. 

AİHM, 1 Aralık'ta Türkiye'nin verdiği bilgiyi göz önünde bulundurarak kararı tekrar değerlendirdi ve ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 bin 500 liralık iş için Cengiz İnşaat'a 17 milyon lira ödenmiş02 Aralık 2020 Çarşamba 10:14
  • Babacan'la görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında; salgın değil algı yönetimi var01 Aralık 2020 Salı 23:59
  • Haluk Levent: 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var, AHBAP'a başvurmanız yeterli01 Aralık 2020 Salı 22:59
  • Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin, kimsin lan sen!01 Aralık 2020 Salı 22:45
  • Babacan'la görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında; salgın değil algı yönetimi var01 Aralık 2020 Salı 22:30
  • Türkiye Sağlık Bakanı Bakan Koca: Aşılama Aralık'ta başlayacak01 Aralık 2020 Salı 22:25
  • Türk doktorlarından dünyada bir ilk!01 Aralık 2020 Salı 21:30
  • Ekrem İmamoğlu’na suikast son anda önlendi01 Aralık 2020 Salı 20:58
  • Kılıçdaroğlu:"Türkiye'nin önünde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. ''01 Aralık 2020 Salı 20:18
  • HDP Eş Genel Başkanı Sancar: "Her adımımızı polis kameralarıyla izliyorlar; bize selam verenleri kaydediyorlar"01 Aralık 2020 Salı 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti