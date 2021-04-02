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AİHM Türkiye’den Kıbrıs Rum malları davalarında yazılı mütalaasını istedi

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AİHM Türkiye’den Kıbrıs Rum malları davalarında yazılı mütalaasını istedi
AİHM Türkiye’den Kıbrıs Rum malları davalarında yazılı mütalaasını istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’den 14 Mayıs 2021’e kadar Kıbrıs’ın kuzey bölgesinde bulunan Kıbrıslı Rumlara ait mallarla ilgili iki davayla hakkında yazılı mütalaasını istedi.

Mağusa’nın tellerle çevrili bölgesinde bulunan Varoşa’daki bir malla ilgili ‘K.V. Mediterranean Tours Limited vs. Turkey’ davasıyla Lefkoşa bölgesinde, Tymbou (ERCAN) köyünde bulunan malla ilgili ‘Panayi and Shiartou v. Turkey’ davayı avukat Achilleas Demetriades takip ediyor. İlk davada EVKAF taraf

Her iki davanın başvuru sahipleri, Kıbrıs’ın kuzey bölgesindeki ‘taşınmaz mal komisyonuna başvurmuş ve bölgedeki mallarının iadesini, 1974’ten bu yana olan maddi kayıplarını talep etmişlerdi.

Dava sahipleri daha sonra Avrupa İnsan Hakları’na başvurmuş, taşınmaz mal komisyonunun davalardaki etkisizliğini ve uzun sürmesini şikâyet etmişti.

20 Ocak 2020’de, Türkiye tek yanlı bir açıklama yaparak davayı kapatmak için başvuru sahiplerine toplam 11,000 avro gecikme tazminatı önermiş, başvuru sahipleri öneriyi reddetmişlerdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 23 Mart 2021’de, Ankara’nın tek yanlı açıklamasını reddetmişti. Dolayısıyla Türkiye hükümetinden 14 Mayıs 2021’e kadar her iki davanın esası ve kabul edilebilirliği için yazılı mütalaa istendi. Daha sonra başvuru sahiplerinden cevap istenecek.


Avukat Achilleas Demetriades Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ön duruşma sürecini kaybetmesinden sonra şimdi 14 Mayıs 2021’e kadar yazılı mütalaasını vermeye zorlandığını, her iki davanın da devam ettiğini söyledi.

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