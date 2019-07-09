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AİHM'den Demirtaş kararı

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Ankara, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.
AİHM'den Demirtaş kararı

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. DW Türkkçe'den Kayhan Karaca'nın (Strasbourg) haberine göre, mahkeme kararına göre Türk hükümeti Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat,  bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Mahkemeye başvuru Selahattin Demirtaş'ın 5 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken ROJ TV'de yaptığı bir konuşma sonrasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmıştı.

Kasım 2016'da tutuklanan Demirtaş hâlâ Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor. 

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