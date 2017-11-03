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AİHM’den Mısırlı hava korsanının ülkesine iadesine “fren”

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AİHM’den Mısırlı hava korsanının ülkesine iadesine “fren”
Rum Adalet Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, AİHM’den dün, geçici bir tedbir olarak, Mustafa’nın iadesi prosedürünün ertelenmesinin talep edildiği bir mektup gönderildiği kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Rum Yüksek Mahkemesi’nin Mısırlı hava korsanı Seyf Eldin Mustafa’nın ülkesine iadesi için aldığı kararın ertelenmesi için talepte bulunduğu ve bunun üzerine, hava korsanının ülkesine iadesi sürecinin ertelendiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, AİHM’den dün, geçici bir tedbir olarak, Mustafa’nın iadesi prosedürünün ertelenmesinin talep edildiği bir mektup gönderildiğini ve Rum Adalet Bakanlığı’nın yetkili mercilere, Mustafa’nın iadesi prosedürünü durdurması talimatını verdiğini yazdı.

İskenderiye-Kahire seferini yapan Mısır Havayollarına ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 2016 yılının Mart ayında kaçırılmış; Güney Kıbrıs’a indirilen ve farklı uyruklara sahip 81 kişinin bulunduğu uçaktaki yolcular güvenli şekilde tahliye edilmişti. Olayın ardından hava korsanı, Rum güvenlik güçleri tarafından tutuklanmış ve ülkesine iade edilmek üzere prosedür başlatılmıştı.

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