AİHM’e kuzey Kıbrıs’taki mallarla ilgili üç dava daha

Alithia gazetesi “AİHM’de Üç Dava Daha-Taşınmaz Mal Komisyonu Etkisiz” başlıklı haberinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan ve 1974 öncesinde Rumlara ait olan mallarla ilgili yapılan 3 başvuru konusunda Rum Yönetimi ve Türkiye’yi bilgilendirdiğini yazdı.

Üç başvurunun ortak özelliğinin, “etkisiz ve uzun süreç” öngörmesinden dolayı KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin şikayet içermeleri olduğunu yazan gazete, başvurusu yapılan davalar hakkında da bilgi verdi.

Gazete, 3 dosyanın, “2017’den beridir askıda olan taşınmaz mal tazminatına ilişkin Türkiye aleyhine Kiriakidi davası; Kapalı Maraş’ta bulunan ve EVKAF’ın söz sahibi olmak istediği taşınmaz malla ilgili K.V.Mediterannean Toyrs Limited’in başvurusu; 2012’de Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulan Timbu’da (Kırklar) bulunan taşınmaz malın kullanım kaybı ve tazminatı talebiyle ilgili Theodora Panagi ve Evdoksia Siartu başvurusu” olduğunu yazdı.

Gazete, taraflara Mart ayında bildirimi yapılan davaların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Andrianis Yoannu adlı Kıbrıslı Rum’un amacının, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) prosedürlerinin “uzun ve etkisiz olduğu” şikayetini kabul etmesi ve manevi tazminat kararı vermesi olduğunu belirtti.

Habere göre, Kiriakidi, taşınmaz malının tazminatı için 2011’de KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruda bulundu. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Şubat 2017’de başvuru sahibiyle 438 bin 360 sterlin tazminat verilmesi konusunda dostane anlaşmaya vardığını ancak bu tazminat ödenmediğinden AİHM’e başvurulduğu iddia edildi.

Türkiye aleyhine olan K.V.Mediterranean Tours Limited’in kapalı Maraş’taki taşınmaz mal (binalar) sahibi olan Kıbrıslı Rum şirketi olduğunu yazan gazete, söz konusu şirketin 2010 yılında malının iadesi ve kullanım kaybına ilişkin tazminat talebiyle Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu belirtti.

Gazete, konunun incelenmesinin, KKTC temsilcisinin Ekim 2012’de söz konusu taşınmazın EVKAF tarafından idare edilen “Abdullah Paşa Vakfı” adına kayıtlı olduğunu söylemesiyle, birçok kez kesildiğini de yazdı.

Gazete, Kıbrıs ve İngiliz vatandaşları olan Theodora Panagi ve Evdoksia Siartu’nun, annelerinden miras kalan taşınmaz malın kullanım kaybına ilişkin tazminat talebiyle Eylül 2012’de Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu belirtti.