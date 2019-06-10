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AİK’in 12 megavatlık güneş parkına “yeşil ışık”

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Rum Elektrik İdaresi’nin, Ağrotur bölgesine 12 megavatlık büyük bir güneş parkı yapması yönündeki talebine Çevre Dairesi tarafından “yeşil ışık” yakıldığı belirtildi.
AİK’in 12 megavatlık güneş parkına “yeşil ışık”

Fileleleftheros gazetesi “AİK Güneş Parkına Yeşil Işık” başlıklı haberinde, Rum Çevre Dairesi’nin, AİK’in  ilk büyük güneş parkını yapmasına “yeşil ışık” yaktığını yazdı.

Gazete bununla birlikte kararın şimdi ise, ilk başta  20 megavatlık kapasite ile sunulan  çalışma iznini vermeyen Şehircilik Dairesi’nde bulunduğunu belirtti.

Çalışmanın hayata geçirilmesi için başka izinlere de gereksinim olduğunu belirten gazete, güneş parkının, geniş bölgede çevresel etkilere sahip olacağı gerekçesiyle Orman Dairesi, Tarım Dairesi, çeşitli çevre örgütlerinin buna karşı çıktığını da anımsattı.

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