 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.446
  • Altın 144,145
  • Dolar 3,7208
  • Euro 3,9550
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

Aile Bakanlığı, '81 ilde mevlit okutma' hariç hiçbir hedefine ulaşamadı

»
Aile Bakanlığı, '81 ilde mevlit okutma' hariç hiçbir hedefine ulaşamadı
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın yönettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2016 Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda birçok hedefin gerçekleştirilme oranı 'sıfır' olarak belirtildi.

Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, ölen asker yakını ve gazilerin haklarının korunması ile ilgili bakanlık birimi hedeflerinden sadece 1'ine ulaştı. Sadece 'Çanakkale Zaferi için 81 ilde mevlit okutma' planı gerçekleşebildi.

'Sıfır'ın gerekçesi ise 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlere ve gazilerine yoğunluk verilmesi ve ülke genelindeki yasın uzun sürmesi ile açıklandı. Bakanlık genel başarısızlığı ise 'çalışanların motivasyonunun düşük olmasına' bağladı.

2017'DE BAŞLANACAKCumhuriyet gazetesinden Şeyma Paşayiğit'in aktardığı rapora göre, 'Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için ulusal eylem planı', 'ücretsiz özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden yararlanan çocuk oranı', 'hizmetlerden memnuniyet oranı', 'bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı', 'çocuk destek ve gelişim programının uygulama oranı', 'Aile Sosyal Destek Programı danışmanı ile ilişkilendirilen aile oranı', 'boşanma danışmanlığı alanların sayısı' gibi alanlarda artış hedefine ulaşılamadı.

 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile Sosyal Destek Programı danışmanı ile ilişkilendirilen aile oranı yüzde sıfırda kaldı. Hedeflere ulaşamamaya ise 'hane ziyaretlerine 2017'de başlanacak' gerekçesi sunuldu. Boşanma danışmanlığı alanların sayısındaki hedeflere de ulaşılamadı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü performans raporunda yer alan ‘Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ulusal eylem planı', ‘Bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı' ve ‘Çocuk destek ve gelişim programının uygulama oranı' da yüzde sıfırda kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bulancak’ta CHP’li Bektaşoğlu ve partililere saldırı15 Mart 2017 Çarşamba 16:40
  • İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici gözaltına alındı15 Mart 2017 Çarşamba 16:37
  • Deniz Yücel'in tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi15 Mart 2017 Çarşamba 16:34
  • Eski zabıt katibine FETÖ'den 9 yıl 9 ay hapis cezası15 Mart 2017 Çarşamba 16:33
  • İstanbul ile Rotterdam'ın 'Kardeş Şehir' protokolüne iptal15 Mart 2017 Çarşamba 16:32
  • Kalkınma Bakanı Elvan: Avrupa halkıyla bir problemimiz yok15 Mart 2017 Çarşamba 16:31
  • Bahçelievler'deki cinayetin katil zanlısı yakalandı15 Mart 2017 Çarşamba 16:30
  • Evlilik programlarına 'ağırlaştırılmış' para cezası15 Mart 2017 Çarşamba 15:54
  • CHP ABD'ye heyet gönderiyor15 Mart 2017 Çarşamba 15:13
  • MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Avrupa'nın demokratik değerleriyle diplomatik teamüller uyuşmuyor15 Mart 2017 Çarşamba 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti