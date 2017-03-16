Aile Bakanlığı, '81 ilde mevlit okutma' hariç hiçbir hedefine ulaşamadı

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın yönettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2016 Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda birçok hedefin gerçekleştirilme oranı 'sıfır' olarak belirtildi.

Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, ölen asker yakını ve gazilerin haklarının korunması ile ilgili bakanlık birimi hedeflerinden sadece 1'ine ulaştı. Sadece 'Çanakkale Zaferi için 81 ilde mevlit okutma' planı gerçekleşebildi.

'Sıfır'ın gerekçesi ise 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlere ve gazilerine yoğunluk verilmesi ve ülke genelindeki yasın uzun sürmesi ile açıklandı. Bakanlık genel başarısızlığı ise 'çalışanların motivasyonunun düşük olmasına' bağladı.

2017'DE BAŞLANACAKCumhuriyet gazetesinden Şeyma Paşayiğit'in aktardığı rapora göre, 'Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için ulusal eylem planı', 'ücretsiz özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden yararlanan çocuk oranı', 'hizmetlerden memnuniyet oranı', 'bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı', 'çocuk destek ve gelişim programının uygulama oranı', 'Aile Sosyal Destek Programı danışmanı ile ilişkilendirilen aile oranı', 'boşanma danışmanlığı alanların sayısı' gibi alanlarda artış hedefine ulaşılamadı.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile Sosyal Destek Programı danışmanı ile ilişkilendirilen aile oranı yüzde sıfırda kaldı. Hedeflere ulaşamamaya ise 'hane ziyaretlerine 2017'de başlanacak' gerekçesi sunuldu. Boşanma danışmanlığı alanların sayısındaki hedeflere de ulaşılamadı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü performans raporunda yer alan ‘Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ulusal eylem planı', ‘Bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı' ve ‘Çocuk destek ve gelişim programının uygulama oranı' da yüzde sıfırda kaldı.