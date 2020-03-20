Aile hekimleri: Tıbbi malzeme eksikliği giderilsin, İtalya'dan daha vahim olabiliriz

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal, “İtalya’da 600 aile hekiminin 100’ü salgına yakalandı ve iki hekim de hayatını kaybetti. Türkiye’de aile hekimlerine sadece 10 günlük malzeme dağıtıldığı düşünüldüğünde aynı tabloyla hatta daha vahimiyle karşılaşabiliriz” dedi.

Koruyucu maskelerin reçeteye bağlanmasının ardından aile hekimlerinin kapısı önünde yığılma olduğunu söyleyen Ünal, "İnsanlar kaygılanmakta haklı ancak maske için reçete yazdırmak için geldiklerinde virüs kapabilirler" dedi.

Koronavirüse karşı hastanelerdeki malzeme eksikliği ve sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmaması, toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Yurttaşların başvuruda ilk tercih ettikleri yer olan aile sağlığı merkezlerinde de malzeme eksikliği yaşanıyor.

Konuya ilişkin BirGün'e konuşan TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ciddi bir malzeme eksikliği sorunu olduğunu aktardı. Ünal, “İtalya’da 600 aile hekiminin 100’ü salgına yakalandı ve iki hekim hayatını kaybetti. Türkiye’de de malzeme eksikliği böyle devam ederse İtalya’daki tablodan daha vahim bir tablo ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Çalıştığım aile hekimliğine sadece 10 günlük maske dağıtıldı, eldiven ve önlük hiç yok. Şüpheli hastalar için kullanabileceğimiz test kitleri ise bizlere verilmedi” dedi.

'Eksikler giderilsin'

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında gebe, yaşlı ve kronik hasta takibinin yapıldığını belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Gebe ve bebekli kadınlara sabah erkenden gelmeleri için randevu veriyoruz. Yaşlı ve kronik hastaların ise yoğunluk oluşturmayacak şekilde gelmesini sağlamaya çalışıyoruz fakat çok mümkün olmuyor. Öksüren ya da yüksek ateşi olan bir hasta geldiğinde ayrı bir odada muayenesini sağlıyoruz ama sonrasında o hastanın takibi ve yönlendirmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor."

Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli. 08.00-12.00 saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, 13.00-15.00 saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri verilmeli, 15.00-17.00 saatleri günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmalı. Sağlık çalışanlarının gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar hızla karşılanmalıdır. Birinci basamağın temizliği il sağlık müdürlükleri tarafından sağlanmalı."

'Maske eczaneden direkt alınmalı'

En büyük yoğunluklarının maske yazdırmaya gelen kronik hastalar olduğunu belirten Ünal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Maskelerin reçetesiz alınmayacağı açıklandı ve kronik hastalar maske yazdırmak için aile sağlığı merkezlerine akın etmeye başladı. İnsanlar kaygılanmakta haklı ancak maske için reçete yazdırmak için geldiklerinde virüs kapabilirler. Raporu olan hastalara maske direkt eczaneden verilmelidir. Böylece hastaların kurum kurum gezmesi engellenmiş olur."

'Yurt dışından gelenleri arıyoruz, ya dışarıda ya da işte oluyorlar'

Ülkeye yurt dışından giriş yapanları sık sık aradıklarını bildiren Ünal, "Korona şüphesi ile 14 gün karantina uygulayarak evde olması gereken insanları gün içinde arıyoruz. Fakat kimi arasak ya dışarıda ya da işte… Bu durumun kendisi de ciddi bir risk oluşturuyor" dedi.