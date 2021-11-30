"Aile İçi Şiddetin Çocuklara Yansıması" Konulu Panel Yapıldı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) tarafından düzenlenen üyelere yönelik "Aile İçi Şiddetin Çocuklara Yansıması" konulu panel dün Kamusen Konferans Salonunda yapıldı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen panelde, Yakın Doğu Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın Ballı ve Yakın Doğu Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şengül Başarı sunumlarıyla üyeleri bilgilendirdi.

Yrd. Doç. Dr. Şengül Başarı aile içi şiddet ve çözüm yolları, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın Ballı ise çocuklara uygulanan şiddet ile ilgili bilgi vererek, uygulanan şiddet karşısında hangi yolların izleneceği konusunda sunum yaptı. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden panel sonunda eğitimcilere plaketleri takdim edildi.