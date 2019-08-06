Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması Girnelilerle buluşacak

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, aile içi şiddetin de konuşulacağı toplantı perşembe 19.00-20.30 saatleri arasında Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yapılacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin 9 Mart 2018’de hizmete koyduğu Danışma ve Destek Merkezi’nin bugüne kadar 67 kişiye danışmanlık hizmeti verdiğini, 37 kişinin danışmanlık hizmeti almaya devam ettiğini ifade etti.

Güngördü, Danışma ve Destek Merkezinin, şiddete uğrayan kadınlara el uzattığını, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artıracak çalışmalar yaptığını, bu amaçla hazırlanan programlara destek verdiklerini söyledi.

Aile içi şiddetle mücadelede kurumlarıyla yapılacak iş birliğinin önemine dikkat çeken Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıya tüm Girnelileri ve Girne’de yaşayanları davet etti.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği tarafından Kasım 2018’de kuruldu.