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‘Aile katliamı’nda babaya çifte müebbet ve 15 yıl hapis

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Zonguldak’ta eski eşini ve 11 yaşındaki kızını öldürüp 15 yaşındaki oğlunu da yaralayan 66 yaşındaki Güngör Kaçar’a biri ağırlaştırılmış olmak üzere iki müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.
‘Aile katliamı’nda babaya çifte müebbet ve 15 yıl hapis

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Kaçar ve avukatı duruşmaya katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı avukat da hazır bulundu.

Mahkeme, Kaçar’ı eski eşi Gülay Gökdemir’i öldürmekten müebbet, kızı Betül Kaçar’ı öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kaçar’ı oğlu B.K.’yi da öldürme kastıyla yaraladığına kanaat getirerek 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Aile faciası

Gökçebey ilçesinde 2 Aralık 2017’de yaşanan olayda, pidecide çalışan Kaçar dört yıl önce boşandığı eşinin evine gitmişti. Kaçar burada eski eşi Gülay Gökdemir, 15 yaşındaki oğlu B. ile 11 yaşındaki kızı Betül’e ateş etmişti.

Daha sonra karakola giderek teslim olan, ardından da tutuklanan Kaçar’a ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan iki ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘yaralama’ suçundan da 15 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

İddianamede babanın eski eşinin kendisini aldattığı yönünde iddiaları sonrası araştırma yapıldığı ve bu yönde bir bulguya rastlanmadığı ifade edilmişti. Kaçar’ın, karnından yaralanan ve komşularına kaçan oğlunun peşinden giderken alt komşularına “Yukarıda katliam yaptım” dediği dile getirilmişti.

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