Aile kavgası kanlı bitti... Baba oğlunu bıçakla yaraladı...

Polis memuru Uğraş Erçakıca mahkemede baba-oğul zanlılar hakkındaki olguları aktardı.

Polis, 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısımdaki park alanında aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlıların bir taraf olup eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle A.O'nun vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, S.O'nun bu esnada A.O'nun başına 12 santim uzunluğundaki çakıyla vurduğunu, O.O'nun ise 22 santim uzunluğundaki bıçakla A.O'yu koltuk altından yaraladığını söyledi.

Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, A.O'nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Polis memuru, zanlıların olayın ardından tutuklandıklarını ve iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetlerinin tam olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Polis, yine 11 günlük süre içerisinde A.O'nun ifade vererek, şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, katle teşebbüs, ciddi darp, yaralama suçlarından teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve ikişer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.