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Aile kavgası kanlı bitti... Öz oğlunu bıçakla yaraladı!

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Lefkoşa’da çıkan olayda A.O'yu bıçakla yaralayan babası O.O ile kardeşi S.O mahkemeye çıkarıldı.
Aile kavgası kanlı bitti... Öz oğlunu bıçakla yaraladı!

Polis memuru Mustafa Sekizler mahkemede baba-oğul zanlılar hakkındaki olguları aktardı.

Polis, 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Lefkoşa’nın Küçükkaymakllı bölgesinde, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısımda, aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlıların bir taraf olup eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle A.O'nun vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, S.O'nun bu esnada A.O'nun başına bıçakla vurduğunu, O.O'nun ise bıçakla A.O'yu koltuk altından yaraladığını söyledi.  

Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, A.O'nun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. 

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılardan baba O.O, oğlunun kendisine saldırdığını, başını beton zemine vurduğunu söyledi. S.O ise “Babamım bir kolu yok. Babama saldırınca onu kurtarmak için müdahale ettim. Yoksa babamı öldürecekti” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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