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Aile Uzmanı Salman: “Kıbrıs’ta kadın, dünyanın aksine erkek kadar aldatıyor”

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Aile Uzmanı Salman: “Kıbrıs’ta kadın, dünyanın aksine erkek kadar aldatıyor”
Aile Uzmanı Salman: “Kıbrıs’ta kadın, dünyanın aksine erkek kadar aldatıyor”

Uzman sosyolog ve aile danışmanı Nihal Salman, “Çatışma uyum aldatma’ eğilimi bizde dünyaya nazaran kadın erkek eşit… Yani dünyada erkek daha çok aldatandır. Bizde ise aldatma oranı eşit. Bu dünyadan da farklı bizde… Bu oran eşitse burada bir sıkıntı var demektir. Zaten bunu gözlemliyoruz…Gerek mahkeme sürecinde gerekse de günlük hayatta” diye konuştu.

Kapanma süreci sonrası evden halen çıkmayan insanların olduğunu anlatan Uzman sosyolog ve Aile Danışmanı Nihal Salman, pandemi sürecinde ev içi tartışma ve şiddetin de arttığını söyledi.

“Covid-19 süreci kadın erkek ilişkilerini ve evlilikleri çok kötü etkiledi” diyen ve pandemi sürecinin etkilerine değinen Aile Danışmanı Selman, sosyal medyanın da yanlış kullanımı ile ‘kısa mutluluk arayışlarının’, 'etkileşimlerin' arttığını ifade etti.

Kanal SİM'de konuşan Nihal Salman ülkemizde kadın/erkek aldatma oranlarının ise şaşırtıcı bir şekilde dünyanın aksine eşit olduğunu ifade etti.

Salman, “Yaptığım bir çalışmada ortaya konduğu gibi ‘Çatışma uyum aldatma’ eğilimi bizde dünyaya nazaran kadın erkek eşit… Yani dünyada erkek daha çok aldatandır. Bizde ise aldatma oranı eşit. Bu dünyadan da farklı bizde… Bu oran eşitse eğer burada (sosyolojik anlamda) bir sıkıntı var demektir. Zaten bunu gözlemliyoruz da…Gerek mahkeme süreçlerinde gerekse de günlük hayatta” ifadelerini kullandı. 

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