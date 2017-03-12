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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya yurda döndü

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya yurda döndü
Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, özel uçaklaİstanbul'a geldi.

Hollanda hükümetince Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellenen Kaya, Berlin'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a tahsis edilen özel uçakla Almanya'daki Köln-Bonn Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket etti. 

Bakan Kaya'yı, Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve diğer yetkililer karşıladı. 

Hollanda'dan diplomatik skandal

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. 

Ayrıca Hollanda polisi, Türk vatandaşlarına müdahale etmişti. Rotterdam'da Başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü. 

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

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