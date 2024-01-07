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Aileler KKTC’ye döndü... Karakaya: Son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz

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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığının yargılandığı duruşmaların ilk bölümü için Adıyaman’da bulun
Aileler KKTC’ye döndü... Karakaya: Son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığının yargılandığı duruşmaların ilk bölümü için Adıyaman’da bulunan KKTC heyeti ülkeye döndü.

5’i tutuklu 11 sanığın 3 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ve 4 gün süren duruşmalara müşteki olarak katılan Şampiyon Meleklerin aileleriyle birlikte bugün, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık ekibi ve bazı milletvekilleri de adaya döndü.

-Ataoğlu: “Meleklere verdiğimiz söz doğrultusunda sonuçlanana kadar davanın takipçisi olacağız”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Meleklere verdiğimiz söz doğrultusunda dava sonuçlanana kadar davanın takipçisi olacağı” dedi.

İsias davasını takip etmek için Adıyaman'da bulunan ve heyetle aynı uçakla KKTC’ye dönen Ataoğlu Ercan Havalimanı’ndan çıkışında yaptığı açıklamada, KKTC halkına verdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ederek, “hep birlikte omuz omuza, bir birimizi, yalnız bırakmadan her yerde olduğu gibi Adıyaman dava görüşmesinde de davanın ilk gününden beri birlikteyiz.” dedi.

Geçen süre içerisinde çok sıkıntılı günler geçirdiklerine dikkat çeken Ataoğlu, ailelerin ikinci depremi yaşadıklarını fakat davada gerek kendilerinin avukatları gerekse sanık avukatlarını dinlediklerinde kendilerinin avukatlarının savunmalarının oldukça yerinde olduğunu kaydetti.

Sanık avukatlarının gerçek olayı yalana döndürmeye çalışan bir takım savunmaları olduğunu söyleyen Ataoğlu, adalete güvendiklerini ve davanın emsal teşkil edecek olmasından dolayı sürecin önemli olduğunu belirtti.

Sanıkların tutuklu yargılanacağını ve davanın 26 Nisan tarihinde tekrar görüşüleceğini dile getiren Ataoğlu, sürecin kolay olmadığını ve ileriki sürecin de kolay olmayacağını bildiklerini belirterek, “uzun bir süreç olacak ama bizim bütün isteğimiz adaletin yerini bulmasıdır. Davanın emsal teşkil etmesidir.” dedi.

-Karakaya: “Son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da Ercan’da yaptığı değerlendirmede, “Psikolojik ve fiziksel açıdan çok zor bir 5 günlük mücadelenin ardından adamıza evimize döndük. Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak için ve suçluların en ağır cezayı alması için son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“Duruşmanın ilk gününden itibaren mahkeme salonunda her türlü yalanı dinledik, ama 11 aydır nasıl güçlüysek orda da birbirimizden ve sizlerden destek alarak ayakta kaldık” diyen Karakaya, “Bizim için tek bir gerçek vardır o da İsiasin bir katliam olduğu, orda apaçık bir cinayet işlendiği ve bizim  tam 72 canımızı kaybettiğimiz gerçeğidir. Adalet yerini bulmazsa tam bir hukuk katliamı olacağını hep söyledik söylemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

4 gün süren duruşmaların ardından bir sonraki duruşmanın 26 Nisan’da olacağını ve bu tarihe kadar tutuklu olan saniklarin tutukluluk hallerinin devamı ara kararı ile diğer adli kontrol kararlarinın da yine aynı şekilde devam edeceğine işaret eden Karakaya şunları kaydetti:

“Tüm aileler bu katillerin tutukluluk hallerinin devam edeceğini bilmek bizi bir nebze rahatlattı. Önümüzde çok uzun bir dava süreci var ve bildiğimiz bir başka önemli nokta ise bu süreci ancak hep birlikte tek yürek olarak atlatabiliriz.

Bu zorlu 5 gün boyunca yanımızda olan avukat ekibimize, başbakanımız ve ekibine, bakanlarımız, milletvekillerimize, tüm konsolosluk ve büyükelçilikte görev yapanlara, orta öğretim öğretmenler sendikası, evimizdeki ve tüm dünya genelindeki sevenlerimiz ve dostlarimizin desteğine çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda günlerce yanımızda olan ve tüm haberleri size anında ve eksiksiz iletmeye çalışan basın emekçilerimize de ayrıca gönülden teşekkür ederiz.

Biz burdayiz, verdiğimiz sözün arkasındayız ve mücadeleye devam edeceğiz. Gerekenin Türkiye Cumhuriyeti adaleti tarafından yapılacağını biliyoruz ve adalet sağlanana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonlar ölmez!”

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