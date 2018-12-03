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"Ailem tarafından reddedildim, tecavüze uğradım ama eşcinsel olmaktan gurur duyuyorum”

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Pakistanlı 42 yaşındaki Seyeda, eşcinsel olduğu için ailesi tarafından reddedildiğini ve tecavüze uğradığını ancak cinsel yöneliminden vazgeçmek yerine, aksine daha fazla gurur duyduğunu söylüyor.
"Ailem tarafından reddedildim, tecavüze uğradım ama eşcinsel olmaktan gurur duyuyorum”

Artık İngiltere'de kendine yeni bir yaşam kuran Seyeda, bu ülkeye taşınmasaydı öldürüleceğinden neredeyse emin:

"Pakistan'da kalsaydım neler olurdu tahayyül edemiyorum. Hayatta kalabileceğimi zannetmiyorum. Ama artık geri dönüp bakmak yok. Eğer insanlar beni rahatsız ediyorsa, daha da güçlenmeliyim."

Anne ve babası kızlarının cinsel yönelimini öğrenmeden hayata gözlerini yuman Seyeda, ergenlik döneminden bu yana kuzeniyle evlenmesi gerektiği yönünde baskı gördüğünü anlatıyor.

BBC Radio 5 Live'a yaşadıklarını anlatan Seyeda, "Eşcinsel olduğum için bir erkekle evlenmek istemedim" diyor.

LGBT'leri aile içi şiddete karşı korumaya dönük çalışmalar yapan yardım kuruluşu Galop'un son yayımladığı rapor, her dört eşcinselden birinin aile üyelerinin tacizine maruz kaldığını ve her 10 eşcinselden birinin de 'namus gerekçesiyle' şiddet görme veya zorla evlendirilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

'Zor zamanlar geçirdim'

Seyeda, üniversite eğitimine devam etmenin kendisi için bir çıkış noktası olabileceğini düşündü. Ancak çok geçmeden bu düşüncesinde ne kadar hatalı olduğunu anladı.

Eşcinsel olduğunun hocalarından biri tarafından öğrenilmesinin ardından doktora programından ayrılmaya zorlandığını ve bunun neticesinde de üniversite tarafından sağlanan konaklama imkanını da kaybettiğini anlatıyor:

"Sokakta kaldım, kalacak yerim yoktu. Eğer Pakistan'da tek başına bir kadınsanız, hiçbir yerde barınamazsınız.

"Pakistan'da amcalarım, teyzelerim vardı ve yanlarında kalmak için onlara adeta yalvardım. Beni almak istemediler. Artık evlenmem gerektiğini söylediler. Ben de buna hazır değildim.

"Akrabalarım cinsel yönelimimi öğrendikleri zaman zor zamanlar geçirdim."

Seyeda, bir erkek akrabası tarafından merdivenden itildiğini ve dişlerinin kırıldığını, daha sonra da yanında kaldığı akrabasının evinden kovulduğunu belirtiyor.

Seyeda, bir süre arkadaşlarının yanında kalmış, bu dönemde tanıştığı bir kadınla sevgili olmuş. Ancak bu kadın evliymiş ve kocası bir süre sonra ilişkilerini öğrenmiş.

Seyeda, sevgilisinin kocasının hem sevgilisine hem de kendisine tecavüz ettiğini anlatıyor:

"Hayatımın en zor gecesiydi. Bu olaydan sonra normale dönmekte çok zorlandım."

'Başkalarının hayatlarını da mahvediyorlar'

Seyeda, 2010 yılında öğrenci olarak İngiltere'ye gelmiş.

İngiltere'de koruyucu yasalar olmasına karşın, bir kişinin kendisine tecavüz etmeye yeltendiğini ve kimliği belirsiz kişilerden tehdit e-postaları ile mesajlar aldığını belirtiyor.

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Şimdi ise Seyeda kendisi gibi insanların sesinin duyulması için çalışıyor. LGBT Onur Yürüyüşleri'ne katılıyor ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer alıyor:

"İnsanların burada yasalar tarafından koruma altında olmalarına karşın eşcinsel olduklarını açıklamamaları veya ailelerini bilgilendirmemeleri beni çok sarstı. Bence bu bir sorun. LGBT toplantılarına geliyorlar, ancak yüzlerini gizliyorlar.

"Ailelerine kim olduklarını söylemek istemiyorlar. Ve bu durum kendilerini daha kötü hissetmelerine ve kafalarının daha da karışmasına neden oluyor.

"Burada sadece aile baskısından dolayı karşı cinsten insanlarla evlenen eşcinseller var. Sadece kendilerinin değil, başkalarının hayatlarını da mahvediyorlar."

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