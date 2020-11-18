  • BIST 1.295
  • Altın 463,737
  • Dolar 7,7123
  • Euro 9,1509
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

Ailesi Mart'ta öldürülen dünyanın bilinen tek beyaz zürafası korumaya alındı

» »
Kenya'nın kuzeydoğusunda yaşayan dünyanın bilinen tek beyaz zürafası, yasa dışı vahşi hayvan avcılarına karşı korumaya alındı.
Ailesi Mart'ta öldürülen dünyanın bilinen tek beyaz zürafası korumaya alındı

Hayvan koruma uzmanları nadir görülen ve deride pigment kaybına yol açan lösizm hastalığı nedeniyle beyaz olan zürafaya GPS çipi takıldığını söyledi.

Ailesinin iki üyesi avcılar tarafından öldürüldükten sonr

Bir yıl sonra Garissa'daki koruma alanında bir anne ve yavru beyaz zürafa ilk kez görüntülenmişti.

15 Afrika ülkesinde yaşayan zürafalar dünyanın en uzun memelileri. Bu hayvanlar sık sık derisi, eti ve uzuvları için avlanıyor.

Son 30 yılda zürafa nüfusunun yüzde 40 oranında azaldığı belirtiliyor.

Afrika Doğal Yaşam Vakfı (AWF) bunun büyük ölçüde yasa dışı av ve vahşi hayvan kaçakçılığından kaynaklandığını söylüyor.

Zürafalar sayılarının azalması nedeniyle Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı listesinde" bulunuyor.

Dünya genelinde 68 binden fazla zürafanın yaşadığı tahmin ediliyor.

a tek kalan zürafa gerçek zamanlı olarak izleniyor.

Mart'ta bir beyaz dişi zürafayla yine beyaz olan yedi aylık bir zürafanın kalıntıları Garissa bölgesindeki bir koruma alanında bulunmuştu.

Dünyanın en uzun memelileri

Beyaz zürafalar Kenya'da ilk kez Mart 2016'da görülmüştü. Bundan yaklaşık iki ay kadar önce de Kenya'nın sınır komşusu olan Tanzanya'da beyaz zürafaların görüldüğü bildirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın 5 yolu04 Ekim 2020 Pazar 20:20
  • İşte Salda Gölü'nün kumlarının beyaz renkte olmasının nedeni!01 Ekim 2020 Perşembe 20:23
  • Dünyanın en büyüğü! Üretime başlandı28 Eylül 2020 Pazartesi 15:10
  • Sivrisinekler Neden Var, Ne İşe Yarar? Yok Etsek Olmaz Mı?25 Eylül 2020 Cuma 19:05
  • Nükleer Buzkıran Arktika’nin Deneme Seferlerinin Ikinci Aşaması Tamamlandı18 Eylül 2020 Cuma 10:22
  • 50 milyon yıldır görülmeyen sıcaklıklar geliyor14 Eylül 2020 Pazartesi 14:10
  • Mavi balina: Sydney açıklarında 100 yılda 3. kez görüldü (VİDEO)06 Eylül 2020 Pazar 14:04
  • NASA korkutan araştırmayı tüm dünyaya duyurdu: Büyük felakete bir adım daha yaklaşıldı: Adım adım yaklaşıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 09:38
  • Plastik Kirliliğinin Uluslararası Suç Boyutu Belgelendi27 Ağustos 2020 Perşembe 13:49
  • Morityus Açıklarındaki Yük Gemisinden Sızan Petrol Mangrov Ormanlarını Yok Edebilir26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti