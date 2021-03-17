Ailesini öldürüp intihar eden adamın akrabası: Yeğenimi Bitcoin yaktı

Antalya’da ailesini öldürüp intihar eden adamın halası, yeğeninin Bitcoin yüzünden borca girdiğini anlattı.

45 yaşındaki Mustafa Gider (solda), 15 Mart akşamında babası, annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürmesinin ardında intihar etmişti. Gider’in borcu nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülmüştü.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki dört cenaze, bugün yakınları tarafından alındı.Cenazeleri alan hala Nimet Güler, Mustafa Gider’in Bitcoin yüzünden çok para kaybettiğini, bu yüzden sorunlar yaşadığını söyledi.Güler, şunları anlattı: “Yeğenim otelde fotoğrafçılık yapıyordu. Bu çalıştığı süre içinde 250 bin lirası vardı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin lirasını, daha sonra 65 bin lira ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin lirayı kaybedince bunalıma girdi. Sorunlar yaşamaya başladı. Arkadaşı alacağı olan 35 bin lirayı istemiş. Parayı geri veremeyince bunalıma girmiş ve sonu böyle oldu. Yeğenimi Bitcoin yaktı. Artık bunu fakirler oynamasın. Bitcoin zenginlerin, parası olanların oynaması gereken bir şey. Değilse o bunları yapacak bir çocuk değildi.”