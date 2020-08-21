Ailesinin 30 yıl bir odada kilitli, ayağı ağaç kütüğüne bağlı tuttuğu adamı polis kurtardı

Nijerya’nın Kano eyaletinde polis, ailesi tarafından, akıl hastası olduğu için 30 yıl süreyle bir odada, bir ayağı demir bir halkaya sabitlenerek tutulan adamı kurtardı.

İnsan hakları savunucusu Sani Shuaibu, 55 yaşındaki adamın yıllarca kapısı ve camı olmayan karanlık bir odada, ayaklarından biri ağaç kütüğüne çakılan demir halkaya sokularak tutulduğunu öğrenince polise haber verdiklerini söyledi.

Shuaibu, polisin, adamın yaşadığı Rogo kasabasındaki adrese düzenlediği operasyona kendisinin de katıldığını anlattı.

Shuaibu şunları söyledi: “Bu kişinin bazı sorunları var. Agresif davranışlar sergiliyor diye babası hekimlerden veya bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarından destek almak yerine onu bir odaya kapatmayı tercih etmiş. Babası ölünce de kardeşleri sürdürmüş bu insanlık dışı muameleyi. Kurtarılmasında durumdan haberdar olan komşuların payı var.”

Kano Polis Şefi Abdullahi Haruna, adamın hastaneye kaldırıldığını, kardeşlerinin de gözaltına alındığını açıkladı ve “Akıl hastası diye böyle bir şey inanılır gibi değil? Bunca yıl çektiği acılar için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.