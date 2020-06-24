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Ailesinin, klimayı açmak amacıyla solunum cihazını fişten çektiği hasta hayatını kaybetti

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Ailesinin, klimayı açmak amacıyla solunum cihazını fişten çektiği hasta hayatını kaybetti
Ailesinin, klimayı açmak amacıyla solunum cihazını fişten çektiği hasta hayatını kaybetti

Hindistan’daki bir devlet hastanesinde yatan 40 yaşındaki hasta, ailesi serinlemek için yanlarında götürdükleri hava soğutucuyu açmak için solunum cihazını fişten çekince hayatını kaybetti.

Kota kentinde yaşayan ve Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan adam, 13 Haziran’da, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Test sonucu negatif çıktı. Ancak yoğun bakımdaki bir hastanın testi pozitif çıkınca tedbir amaçlı ve neden solunum güçlüğü çektiğinin araştırılması için 15 Haziran’da izolasyon ünitesine alındı. Bu bölümün çok sıcak olduğundan yakınan aile fertleri serinlemek için hastaneye bir hava soğutucu götürdü.

Soğutucuyu takacak priz bulamayınca da hastanın bağlı olduğu solunum cihazının fişini çekti. Yarım saat sonra solunum cihazı çalışmaz hale geldi. Hastanın fenalaştığını fark eden yakınları doktorlara haber verdi. Kalp masajı, elektro şok yapıldı ancak adı açıklanmayan hasta kurtarılamadı.

Maharao Bim Sih Hastnesi’nden yapılan açıklamada, hastanın yakınlarının solunum cihazının fişini çekmek için izin almadıkları, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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