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Ailesinin tüm itirazlarına rağmen 14 yaşındaki kızın dondurulma süreci başladı!

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Ailesinin tüm itirazlarına rağmen 14 yaşındaki kızın dondurulma süreci başladı!
İngiltere'de 14 yaşındaki kanserli genç kızın 'beni dondurup tedavi çıkınca uyandırın' talebini mahkeme kabul etti

Tarihe geçen kararla ismi açıklanmayan kızın kanı ABD'de bir laboratuvarda tamamen alındı. Vücuduna bir kimyasal enjekte edilerek -196 derecede donduruldu. Kanser tedavisi çıkarsa yeniden hayata döndürülecek. Ancak bilim dünyası o zaman kalbin yeniden atıp atmayacağı konusunda kesin konuşamıyor.

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O MEKTUP

"Benden neden bu alışılmadık şeyi yapmak istediğime dair bir açıklama isteniyor. Ben sadece 14 yaşındayım ve ölmek istemiyorum ama ölüyorum. Dondurulmanın, yüzyıllar sonra bile olsa bana iyileşme ve yeniden uyanma şansı vereceğini düşünüyorum. Toprağın altına gömülmek istemiyorum. Yaşamak, uzun yaşamak istiyorum ve gelecekte kanserim için bir tedavi bulunacağını ve beni uyandıracaklarını düşünüyorum. Bu şansa sahip olmak istiyorum. Bu benim tek dileğim."

ANNESİ DESTEK OLURKEN BABASI KARŞI ÇIKTI

Londra'da yaşayan anne ve babası ayrı bir genç kız küçük yaşta kansere yakalandı. 14 yaşına geldiğinde doktorlar artık onun için umut olmadığını söylediler. İsmi verilmeyen Londralı kız, hastalığının son aylarını internetten dondurulma işlemini inceleyerek geçirdi. Anne vücudun herhangi bir kanser tedavisi bulunana kadar dondurulması fikrine olumlu baktı. Ancak baba buna kesinlikle karşı çıktı. Sonunda durum mahkemelik oldu. Bu sırada genç kız da hakime bir mektup yazarak annesinin talebini onayladığını belirtti. Bunun üzerine İngiliz hakim hastanede kızı ziyaret etti ve aynı sözleri bir kez de onun ağzından duydu.

-130 DERECEDE

Nadir bir kanser türü nedeniyle ölümün eşiğinde olan 14 yaşındaki bir genç kızın talebini mahkeme kabul etti. İngiltere'de bir ilk olarak tarihe geçen karar göre, genç kızın bedeni öldükten sonra dondurulmak üzere ABD'ye gönderildi. Hakim Peter Jackson kararın "dondurulmanın doğruluğu ya da yanlışlığıyla ilgili olmadığını" söyledi. Dondurulma işlemi tartışmalı bir prosedür ve kimse dondurulan bir kişinin daha sonra hayata döndürülüp döndürülmeyeceğini bilmiyor. Dünyada sadece ABD ve Rusya'da bulunan birkaç tesiste uygulanan işlemde, insan bedeni eksi 130 derecedeki sıvı nitrojenin içinde muhafaza ediliyor. Genç kızın babası bu duruma karşı çıkıyordu. Baba, "Diyelim ki onu 200 sene sonra hayata döndürdüler, hiçbir akrabası hayatta olmayacak ve hiçbir şeyi hatırlamayacak. Hâlâ 14 yaşında olacağından çaresiz bir durumda, ülkesinden uzakta ABD'de ne yapacak." Ancak anne ve baba yıllar önce ayrıldığından ve son yıllarda babası kızıyla hiç ilgilenmediğinden hakim bu endişeleri göz önünde bulundurmadan, annenin rızasını yeterli saydı.

NOT:

  • Kalp durduktan sonraki 2-15 dakika süresinde prosedür başlatılıyor. Vücut buz içine yatırılıyor ve kimyasallar enjekte ediliyor.
  • Beden 0 dereceye soğutulup kan tamamen boşaltılıyor. Damarlara organları korumak için özel solusyon dolduruluyor.
  • Organlar için de özel bir kimyasal enjekte edildikten sonra beden -130 dereceye soğutuluyor.
  • Dondurulan vücut, önce bir konteynera sonra da içi -196 derecede olan nitrojen dolu bir metal tanka konuluyor.
  • Hasta kişi burada yıllarca hastalığına bir tedavi bulunmasını bekliyor. O gün uyanıp uyanmayacağı ise bilim dünyası için bile soru işareti.
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