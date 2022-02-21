  • BIST 2.021,27
  • Altın 831.841
  • Dolar 13.6472
  • Euro 15.4715
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Air France, Yarınki Paris-Kiev Uçuşlarını İptal Etti

» »
Fransız hava yolu şirketi Air France, 22 Şubat Salı günü Paris ile Ukrayna'nın başkenti Kiev arasındaki uçuşların yapılmayacağını duyurdu.
Air France, Yarınki Paris-Kiev Uçuşlarını İptal Etti

Ülke basınında, Air France'ın açıklamasına dayandırılan habere göre, şirket, Paris ile Kiev arasında yapılması planlanan yarınki uçuşları her iki yönden de iptal etti.

Açıklamada, kararın bölgedeki hareketliliğin göz önünde bulundurularak, önlem amacıyla alındığı belirtildi ve durumun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Pazar günü düzenlenmesi planlanan uçuşların, henüz bir iptali söz konusu değil.

Air France, Paris-Kiev arası salı ve pazar günleri olmak üzere, haftada iki gün uçuş gerçekleştiriyor.

Fransa, 19 Şubat'ta vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesini istemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB: Rusya’ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz21 Şubat 2022 Pazartesi 09:35
  • Putin ve Macron 'Ukrayna krizi'ni görüştü20 Şubat 2022 Pazar 23:15
  • Yunanistan'da Yangın Çıkan Feribottaki Kayıplardan Birine Ulaşıldı20 Şubat 2022 Pazar 13:43
  • Avrupa'da Eunice Fırtınası Alarmı: 9 Can Aldı20 Şubat 2022 Pazar 13:04
  • AB, Ukrayna'nın Doğusunda Tırmanan Şiddet Olaylarını Kınadı20 Şubat 2022 Pazar 12:38
  • Almanya'dan 'Kiev' Adımı: Uçuşlar İptal Edildi20 Şubat 2022 Pazar 11:41
  • Scholz: Rusya'yı, Ukrayna'ya Karşı Askeri Saldırganlığın Hata Olacağı Konusunda Uyardık19 Şubat 2022 Cumartesi 16:45
  • Harris, Ukrayna'nın İşgali Halinde Rusya'ya 'Ekonomik Bedel' Ödeteceklerini Belirtti19 Şubat 2022 Cumartesi 16:15
  • Gemideki Yangın Devam Ediyor, Kayıp 12 Kişi Aranıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 13:08
  • Hollanda’da Kırmızı Alarm! Hayat Durdu19 Şubat 2022 Cumartesi 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti