Air Tractor yangın söndürme uçağı Larnaka Havaalanı’ndan kalkış yaptığı sırada kaza geçirdi

Rum Orman Dairesi’nin, Air Tractor tipi yangın söndürme uçağının dün eğitim uçuşu için Larnaka Havaalanı’ndan kalkacağı sırada kaza geçirdiği, kaza nedeniyle bazı uçuşların etkilendiği bildirildi.

Rum Orman Dairesi’nin, Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı, dün saat 15.25’te Larnaka Havaalanı’ndan kalkış yapmaya çalışırken lastiği patlayan Air Tractor pist ortasında kaldı. Kaza da herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Havaalanı pisti bir süreliğine kullanılamadığı için kalkış yapacak uçaklar bekletilirken, iniş yapacak olanlar Baf Havaalanı’na yönlendirildi. Patlayan lastiğin değiştirilmesinden sonra havaalanı pisti 16.00 sularında yeniden açıldı.