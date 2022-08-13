  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Air Tractor yangın söndürme uçağı Larnaka Havaalanı’ndan kalkış yaptığı sırada kaza geçirdi

» »
Rum Orman Dairesi’nin, Air Tractor tipi yangın söndürme uçağının dün eğitim uçuşu için Larnaka Havaalanı’ndan kalkacağı sırada kaza geçirdiği, kaza nedeniyle bazı uçuşların etkilendiği bildirildi.
Air Tractor yangın söndürme uçağı Larnaka Havaalanı’ndan kalkış yaptığı sırada kaza geçirdi

Rum Orman Dairesi’nin, Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı, dün saat 15.25’te Larnaka Havaalanı’ndan kalkış yapmaya çalışırken lastiği patlayan Air Tractor pist ortasında kaldı. Kaza da herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Havaalanı pisti bir süreliğine kullanılamadığı için kalkış yapacak uçaklar bekletilirken, iniş yapacak olanlar Baf Havaalanı’na yönlendirildi. Patlayan lastiğin değiştirilmesinden sonra havaalanı pisti 16.00 sularında yeniden açıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'in ticari denge açığında büyük artış...10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:48
  • Güney'de Abdülhamid Han rahatsızlığı...10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:19
  • Güney Kıbrıs'a Giden Turistler Güürültü Kirliliğnden rahatsız10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
  • RAEK: Doğal gaz nakil ve dağıtım sistemimiz yok10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:12
  • Güney Kıbrıs'ın ek bütçe gereksinimi09 Ağustos 2022 Salı 12:32
  • Nikos Nuris, ara bölgeye yerleştirilen dikenli teller konusunda açıklama yaptı09 Ağustos 2022 Salı 12:29
  • Rum Orman Dairesine yangınlarla mücadele için drone alınıyor09 Ağustos 2022 Salı 12:18
  • Greko Burnu'nda kaza yapan 31 yaşındaki şahıs ağır yaralandı09 Ağustos 2022 Salı 12:11
  • Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Abdülhamid Han sondaj gemisi konusunda beklemede09 Ağustos 2022 Salı 10:30
  • Veysi Amber ve Hayriye İnatçı, Güney Kıbrıs’ta polis tarafından aranıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti