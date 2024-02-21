Airbnb Kıbrıs'ta yeni bir trend

Turizm Müsteşarlığı Yardımcısı Turizm Sorumlusu Marios Tsianakas, kendi yemeğini hazırlayabilen turistlere yönelik konaklama tesislerinin (Airbnb) kullanılmasının Kıbrıs'ta yeni bir trend olduğunu ve bu sayının son yıllarda arttığını belirtti.

Turizm Müsteşarlığı Yardımcısı Turizm Sorumlusu Marios Tsianakas, kendi yemeğini hazırlayabilen turistlere yönelik konaklama tesislerinin (Airbnb) kullanılmasının Kıbrıs'ta yeni bir trend olduğunu ve bu sayının son yıllarda arttığını belirtti.

Tsianakas, Kıbrıs Haber Ajansına'ya (KHA) yaptığı açıklamada, 6 bin 700 kişinin ağırlandığını ve 30 bin yatağın eklendiğini söyledi.

Marios Tsianakas, bunun Avrupa'da seyahatlerini daha esnek planlamak ve konaklama maliyetlerini düşürmek isteyen gençlerin geliştirdiği bir trend olduğunu, ucuz uçuşları nispeten düşük konaklama fiyatlarıyla birleştiren bir pazar olduğunu açıkladı.