Airbnb kiraladığı evlerde parti ve etkinlik yapılmasını yasakladı

Airbnb, sosyal mesafe kurallarına uyulması için kiraladığı mülklerde parti ve etkinlik yapılmasını yasakladı.

Airbnb’den yapılan yazılı açıklamada “Küresel olarak parti ve etkinlik yasağı getirmek kamu sağlığının yararına” dendi.

Parti yasağı bundan sonra tüm dünya genelinde kiralanacak her mülk için geçerli olacak ve süresiz uygulanacak.

Yeni uygulamalar kapsamında tek bir kiralık evde en fazla 16 kişi kalınması kuralı da var.

Airbnb, “Bazıları evlerde bar ve kulüplerde davrandıkları gibi davranıyor. Bunun çok sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Bu tarz bir işletme, bu davranışlara izin verenlerin bizim platformda yer almalarını istemiyoruz” dedi.

Şirket, kurallara uymayanlar hakkında Airbnb tarafından yasal işlem başlatılabileceği uyarısını yaptı.