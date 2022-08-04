  • BIST 2.728,42
  • Altın 1029.475
  • Dolar 17.9628
  • Euro 18.3012
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

Airbnb’den, ‘köle kabini’ ilanı için özür

»
Online ev kiralama platformu Airbnb, ABD’nin Mississippi eyaletinde ‘kiralık köle kabini’ ilanı verilmesinin ardından özür diledi.
Airbnb’den, ‘köle kabini’ ilanı için özür
Fotoğraf: Airbnb

Greenville kentindeki bir gayrimenkul sahibinin, ‘1830’lardan kalma köle kabini’nin kiralık olduğuna dair ilanı yayımlandı. İlanda bir zamanlar orada 80 kölenin yaşadığına, 2017’de bulunduğu yerden başka bir noktaya taşınıp restore edildiğine ancak orijinaline sadık kaldığına dair bilgiler paylaşıldı. Airbnb’nin ilana yer vermesi büyük tepki çekti.

‘Alay konusu’

New Orleans kentinde yaşayan, insan hakları davalarına odaklanan avukat Wynton Yates, ”Bu ülkede kölelik sürekli inkar edildi. Şimdi de lüks bir tatil mekanı fikriyle alay konusu yapılmış” diyerek tepki gösterdi. Yates’in TikTok’ta paylaştığı videoyu 3 milyona yakın kişi izledi.

Yates şu ifadeleri kullandı: ”Belki böyle bir şeyin köle olarak tutulan insanların nasıl yaşadığını anlamamızı sağlar diye düşünüyor olabilirsiniz ama kesinlikle öyle değil. Böyle bir şeyden para kazanmak nasıl bir fikir? İnsanların köle olarak yaşadığı bir yeri oda kahvaltı olarak sunmak inanılır gibi değil.”

Yates, bir süre sonra Airbnb’nin sitesinden kaldırılan ilanının ekran görüntüsünü de paylaştı.

Yates ve onun gibi düşünenler tepki gösterirken ilanın altına kaldırılmadan önce olumlu yorumlar yazanlar da oldu. Biri gün batımının çok güzel olduğunu, bir diğeri kabinin içinin çok ‘ilginç’, kahvaltının ‘mükemmel’ olduğunu yazdı. Kabinde kalan Victoria Lynn, ”Tarihi önemi var. Yataklar çok rahattı. İçinde ihtiyacımız olan her şey mevcuttu” ifadeleriyle kaldığı yeri övdü.

Özür yayınlayan Airbnb, ‘ABD’de geçmişte köleliğin olduğu yerlerdeki gayrimenkul ilanlarını kaldırdıklarını’ açıkladı. Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesine konuşan sözcü Ben Breit, ”Geçmişte kölelerin yaşatıldığı yerlerin Airbnb’de yeri yok. Bu ilan nedeniyle incittiğimiz herkesten özür diliyoruz” dedi.

Eski sahibinin fikriymiş

Mülkün sahibi Brad Hauser, Amerikan Washington Post gazetesine ‘orayı kiralama fikrinin eski sahibine ait olduğunu, kölelik geçmişini kullanarak para kazanmak gibi bir niyeti olmadığını’ söyleyerek özür diledi. Orayı bir daha kiralamayacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google Haritalar 3D Immersive görüntüleme modu özelliğini hayata geçirdi01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:47
  • Çin’in fırlattığı roket Hint Okyanusu’na düştü31 Temmuz 2022 Pazar 19:28
  • Avrupa Uzay Ajansı Jüpiter'in sırlarını çözmeye hazırlanıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:51
  • Ölü örümceği robot haline getirdiler30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:24
  • Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:38
  • İneklerden sonra sıra insanlara geldi: Sanal gerçeklik gözlükleriyle yeşil ortamda yürüyüşe çıkarıldılar30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • RTÜK, Netflix yapımı 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:53
  • Oxford araştırması: Bilgisayar oyunu oynama süresiyle sağlık arasında ilişki yok30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:14
  • Elon Musk Twitter'a dava açtı30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:36
  • Hamile kadınlar, geliştirilen küçük cihaz ile bebeklerini anbean izleyebilecek29 Temmuz 2022 Cuma 23:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti