Airbnb’den, ‘köle kabini’ ilanı için özür

Fotoğraf: Airbnb

Greenville kentindeki bir gayrimenkul sahibinin, ‘1830’lardan kalma köle kabini’nin kiralık olduğuna dair ilanı yayımlandı. İlanda bir zamanlar orada 80 kölenin yaşadığına, 2017’de bulunduğu yerden başka bir noktaya taşınıp restore edildiğine ancak orijinaline sadık kaldığına dair bilgiler paylaşıldı. Airbnb’nin ilana yer vermesi büyük tepki çekti.

‘Alay konusu’

New Orleans kentinde yaşayan, insan hakları davalarına odaklanan avukat Wynton Yates, ”Bu ülkede kölelik sürekli inkar edildi. Şimdi de lüks bir tatil mekanı fikriyle alay konusu yapılmış” diyerek tepki gösterdi. Yates’in TikTok’ta paylaştığı videoyu 3 milyona yakın kişi izledi.

Yates şu ifadeleri kullandı: ”Belki böyle bir şeyin köle olarak tutulan insanların nasıl yaşadığını anlamamızı sağlar diye düşünüyor olabilirsiniz ama kesinlikle öyle değil. Böyle bir şeyden para kazanmak nasıl bir fikir? İnsanların köle olarak yaşadığı bir yeri oda kahvaltı olarak sunmak inanılır gibi değil.”

Yates, bir süre sonra Airbnb’nin sitesinden kaldırılan ilanının ekran görüntüsünü de paylaştı.

Yates ve onun gibi düşünenler tepki gösterirken ilanın altına kaldırılmadan önce olumlu yorumlar yazanlar da oldu. Biri gün batımının çok güzel olduğunu, bir diğeri kabinin içinin çok ‘ilginç’, kahvaltının ‘mükemmel’ olduğunu yazdı. Kabinde kalan Victoria Lynn, ”Tarihi önemi var. Yataklar çok rahattı. İçinde ihtiyacımız olan her şey mevcuttu” ifadeleriyle kaldığı yeri övdü.

Özür yayınlayan Airbnb, ‘ABD’de geçmişte köleliğin olduğu yerlerdeki gayrimenkul ilanlarını kaldırdıklarını’ açıkladı. Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesine konuşan sözcü Ben Breit, ”Geçmişte kölelerin yaşatıldığı yerlerin Airbnb’de yeri yok. Bu ilan nedeniyle incittiğimiz herkesten özür diliyoruz” dedi.

Eski sahibinin fikriymiş

Mülkün sahibi Brad Hauser, Amerikan Washington Post gazetesine ‘orayı kiralama fikrinin eski sahibine ait olduğunu, kölelik geçmişini kullanarak para kazanmak gibi bir niyeti olmadığını’ söyleyerek özür diledi. Orayı bir daha kiralamayacağını söyledi.