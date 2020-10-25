Ajax gol oldu yağdı: Venlo'lu futbolcular maçı bıraktı 13-0 (VİDEO HABER)

Ajax, inanılmaz bir galibiyete imza attı. Hollanda liginde karşılaştıkları Venlo karşısında ezici bir oyun sergileyen Ajax, sahadan 13-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Venlolu futbolcular karşılaşma içerisinde adeta maçı bırakırken Ajaxlı oyuncular gol atmak için son dakikaya kadar yüklenmeye devam etti.
- Bu karşılaşma Hollanda Ligi'nin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Bir Eredivisie maçında en fazla gol atan takım olan Ajax, lig tarihinin en farklı galibiyetini de elde etti. Ajax'ın Vitesse'i 12-1 yendiği 1971-72 sezonundan bu yana iki rekor da kırılamıyordu.
Ajax'ta Bertrand Traore attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle maçın en dikkat çeken oyuncusu oldu. Ajax'ta Ekkelenkamp ve Huntelaar 2'şer, Tadic, Antony, Blind ve Martinez ise birer gol attı. VVV-Venlo'nun savunma oyuncusu Kum, 52. dakikada kırmızı kart gördü.
Basketbol maçı değil
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