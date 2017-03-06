Ajda Pekkan Cem Yılmaz'ın teklifine 'Evet' dedi

Cem Yılmaz yeni filmi 'Arif ve 216'da oynaması için Ajda Pekkan'a rol teklif etti.

'Arif ve 216'nın hazırlıklarına hız veren Cem Yılmaz, senaryoyu tamamladı ve oyuncu seçmelerine başladı.

Ünlü komedyen, önceki gün Akmerkez'deki Papermoon adlı restoranda Ajda Pekkan'la bir araya geldi.

Ajda Pekkan'a yeni film için rol teklif ettiği öğrenilen Cem Yılmaz, ünlü sanatçıyla iki saat toplantı yaptı. 2 saat süren yemeğe Cem Yılmaz'ın rol arkadaşı Ozan Güven de katıldı.

Cem Yılmaz, toplantı sonrası mekandan Ozan Güven'le birlikte ayrıldı. İkili soruları yanıtsız bıraktı.

REKLAM FİLMİNDEN 16 YIL SONRA

Ajda Pekkan'ın Cem Yılmaz'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi. İki star 2011'de birlikte bir reklam filminde oynamıştı

Cem Yılmaz 2001 bir yılında bir telefon operatörü firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçmiş ve usta şarkıcı Ajda Pekkan'la oynamıştı. 2053 yılının İstanbul'unda geçen reklam filminde Cem Yılmaz torunlarıyla bir parka gelen dede görünümündeyken Ajda Pekkan tıpkı bugünkü görüntüsünü muhafaza ediyordu. Cem Yılmaz'ın reklam filminde Ajda Pekkan'ın estetikli haline gönderme yaptığı 'Ne o gerginsiniz bugün' repliği halen akıllarda.

Geçtiğimiz haftalarda Türk sinemasının büyük aktörlerinden Ediz Hun ile anlaşan Cem Yılmaz, daha sonra da Filiz Akın'la el sıkışmıştı.