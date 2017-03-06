 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.018
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,7151
  • Euro 3,9329
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Ajda Pekkan Cem Yılmaz'ın teklifine 'Evet' dedi

»
Ajda Pekkan Cem Yılmaz'ın teklifine 'Evet' dedi
Cem Yılmaz yeni filmi 'Arif ve 216'da oynaması için Ajda Pekkan'a rol teklif etti.

'Arif ve 216'nın hazırlıklarına hız veren Cem Yılmaz, senaryoyu tamamladı ve oyuncu seçmelerine başladı.

Ünlü komedyen, önceki gün Akmerkez'deki Papermoon adlı restoranda Ajda Pekkan'la bir araya geldi.
Ajda Pekkan'a yeni film için rol teklif ettiği öğrenilen Cem Yılmaz, ünlü sanatçıyla iki saat toplantı yaptı. 2 saat süren yemeğe Cem Yılmaz'ın rol arkadaşı Ozan Güven de katıldı.

Cem Yılmaz, toplantı sonrası mekandan Ozan Güven'le birlikte ayrıldı. İkili soruları yanıtsız bıraktı.

REKLAM FİLMİNDEN 16 YIL SONRA
Ajda Pekkan'ın Cem Yılmaz'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi. İki star 2011'de birlikte bir reklam filminde oynamıştı

 

Cem Yılmaz 2001 bir yılında bir telefon operatörü firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçmiş ve usta şarkıcı Ajda Pekkan'la oynamıştı. 2053 yılının İstanbul'unda geçen reklam filminde Cem Yılmaz torunlarıyla bir parka gelen dede görünümündeyken Ajda Pekkan tıpkı bugünkü görüntüsünü muhafaza ediyordu. Cem Yılmaz'ın reklam filminde Ajda Pekkan'ın estetikli haline gönderme yaptığı 'Ne o gerginsiniz bugün' repliği halen akıllarda.

Geçtiğimiz haftalarda Türk sinemasının büyük aktörlerinden Ediz Hun ile anlaşan Cem Yılmaz, daha sonra da Filiz Akın'la el sıkışmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Disney tarihinde ilk kez eşcinsel bir karakter yer alacak03 Mart 2017 Cuma 16:19
  • Tarkan'dan 22 yıl sonra unutulmaz ABD konseri03 Mart 2017 Cuma 14:14
  • Büyükkonuk’ta ikon müzesi oluşturulacak03 Mart 2017 Cuma 12:34
  • Susma Platformu İzmir'de03 Mart 2017 Cuma 12:33
  • İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri yarın başlıyor03 Mart 2017 Cuma 12:28
  • Klimt'in 'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı03 Mart 2017 Cuma 11:07
  • "Abdülhamid asıl bunları döverdi!"03 Mart 2017 Cuma 09:19
  • “Kültürel Miraslarımız” resim yarışması sergi ve ödül töreni Pazartesi02 Mart 2017 Perşembe 15:19
  • Türkan Navruz’un sergisi DAÜ’de açıldı02 Mart 2017 Perşembe 15:18
  • BaBa ZuLa: Köklerimizi hep sevdik ve küçümsemedik02 Mart 2017 Perşembe 12:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti